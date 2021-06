Bilardo todavía no sabe que Maradona murió: "Cuando fue el homenaje le cambiaron de canal"

Jorge Bilardo, el hermano del ex DT de la Selección, contó las estrategias de la familia para evitar que se entere del fallecimiento de Diego Maradona

En el año 2017 Carlos Bilardo fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en las cavidades del cerebro.

Desde entonces su estado de salud es delicado, debe estar constantemente vigilado y su familia prefiere no exponerlo a situaciones que podrían angustiarlo, como la del fallecimiento de Diego Maradona. Por tal motivo, es que hasta ahora, a casi 7 meses meses de la inesperada muerte del astro, quien fuera su DT en el Mundial de México de 1986 aún no sabe la trágica noticia. Y su hermano Jorge explicó las estrategias que toman para que no pueda saberlo.

En declaraciones radiales, el hermano de Carlos Bilardo explicó que cada tanto pregunta "dónde está Diego", a lo que siempre le contestan con evasivas: "Le decimos ‘qué sé yo, debe estar por ahí tirado en Europa’ y le cambiamos la conversación".

Asimismo Jorge contó que el Doctor vio el debut de Argentina frente a Chile por la Copa América, en el que la CONMEBOL hizo un emotivo homenaje a Maradona, pero que los enfermeros, que "ya están cancheros" evitaron que lo viera: "Cuando fue el homenaje le dijeron ‘pará Carlos, que lo vemos en otro canal’ y esperaron a que terminara".

Finalmente Jorge explicó cómo son las rutinas de Bilardo, que ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Al respecto explicó que suele despertarse cerca de las 9 de la mañana, que tiene dos enfermeros que lo cuidan y que algunos exfutbolistas como Lemme, Ruggeri o Burruchaga suelen ir a visitarlo. "A la tarde ve algún partido, lo visitan los nietos, ve alguna película y tipo 12 de la noche se va a dormir", cerró.

Carlos Bilardo dirigió a Diego Maradona en la Selección Argentina y más tarde en el Sevilla de España y en Boca

"Que no termine nunca el amor que me tienen": así fue el emotivo homenaje a Maradona en la Copa América

Conmebol homenajeó este lunes a Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, con un show de video y holograma, en la previa del partido entre Argentina y Chile, en el estadio "Nilton Santos" de Río de Janeiro.

El show incluyó imágenes de la carrera del "diez", además de fuegos artificiales y figuras en holograma, que mostraron a Maradona haciendo "jueguitos" y cambiando por todas las camisetas que utilizó en su carrera profesional.

En una de las primeras imágenes se vio el encuentro de Maradona con Pelé, en el recordado programa "La Noche del 10", y el video del ex futbolista argentino cuando era niño y decía que quería jugar un mundial.

¡GRACIAS, DIEGO! ????Emotivo homenaje al astro Diego Armando Maradona ???????? en la CONMEBOL #CopaAmérica ????¡Eterno ????!#VibraElContinente pic.twitter.com/vHKGeXugKm — Copa América (@CopaAmerica) June 14, 2021

La producción audiovisual que realizó Conmebol en la Copa América es "en reconocimiento a la trayectoria deportiva y legado" de Maradona, quien ha jugado varias Copa América, pero que no logró conseguir ninguna.

Sus goles y gambetas quedarán para la posteridad

Conmebol homenajeó a Diego Maradona con un show de video y holograma

"Maradona dejó la vida terrenal, pero sus goles y gambetas quedarán para la posteridad y serán un legado eterno para el fútbol sudamericano, de un jugar incansable que nunca se cansó de CreerEnGrande", indicó la entidad sudamericana.

Entre las imágenes también se escucharon palabras de Maradona con frases como: "Que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen".

Previo al comienzo del partido entre Argentina y Chile, y cuando los jugadores entreban en calor, en el estadio se escuchó el tema "Live is Life", recordado por que fue utilizado por Maradona en un precalentamiento cuando jugaba para el Napoli.

"Su lamentable pérdida terrenal terminó de construir un mito alrededor de su figura y su legado quedará para siempre grabado en la retina de todo aquel que lo haya visto gambetear dentro de un campo de juego. ¡GRACIAS, DIEGO!", agregó Conmebol.