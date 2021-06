Tinelli, en su peor momento en la pantalla de El Trece

El histórico ciclo de El Trece no pudo sostenerse nunca en las mediciones pese a los grandes shows y el conductor analiza alternativas para reimpulsarlo

Marcelo Tinelli no logra encontrarle la vuelta a su programa. Es que después del imponente debut de "ShowMatch La Academia", el histórico ciclo de El Trece no pudo sostenerse nunca en las mediciones.

Incluso, el "Cabezón" viene sufriendo muchísimo la competencia con las propuestas de Telefe, las cuáles vienen liderando con comodidad el prime time. Hay preocupación entre las autoridades de El Trece debido a que el programa de Tinelli viene en caída libre y está en su peor momento al aire.

De acuerdo a las mediciones que brindó IBOPE, "ShowMatch La Academia" alcanzó ayer un bajo promedio de 9.9 puntos de rating en la pantalla de El Trece. "Doctor Milagro", por su parte, cosechó un imponente promedio de 18.8 puntos de rating en la pantalla de Telefe. Incluso, el "Cabezón" también perdió feo con "MasterChef Celebrity 2". Es que el reality de cocina del canal de las pelotitas logró un promedio de 21.2 puntos de rating y continúa imparable en el prime time.

Ni siquiera la presencia de Charlotte Caniggia pudo torcer la tendencia negativa para el "Cabezón". "¿Cómo le va a Charlotte después de este fin de semana largo?, quiero saber cómo le fue", le preguntó Marcelo Tinelli. A lo que la mediática le respondió: "Bien Marce, acá estoy. ¿No me ves más flaca", precisó, ocurrente como siempre. "La veo muy linda como siempre, es una de las mujeres más lindas de la Argentina, ¿pero no ensayó tres horas?", agregó Tinelli, quien quiso saber cuántas horas había ensayado Charlotte para hacer su performance.

Incluso, Marcelo interrogó a la coach de Charlotte, Vera Mauer. "El jueves ensayamos tres, te etiquetamos. El finde pasaron algunas cosas y acá estamos", expresó la profesional, mandando al frente de la peor manera a Charlotte. "¿Qué cosas pasaron? En el país pasaron cosas, ¿cómo no van a pasar en la vida de Charlotte?", le retrucó Tinelli, indagando más al respecto. "No sabemos qué cosas pasaron, se estuvo mudando", le respondió Vera Mauer, sacando a relucir toda su ironía.

Finalmente, Charlotte explicó que ensayó poco porque disolvió la convivencia con su novio y se mudó sola: "No vivo más con él, yo vivo sola y él vive en su casa, y cada tanto nos visitamos, porque así nos llevamos mejor. Yo creo que mata todo la convivencia, es como un hermano, si vivís todo el día con tu pareja. Yo no me imagino casada, con hijos. Dos o tres años y después, ya está", sentenció la hija del Pájaro Caniggia, polémica como siempre.