¿Qué ver este fin de semana? 10 series y películas recomendadas que podés encontrar en Netflix

Con un pie en el fin de semana, te traemos una lista de las mejores series y películas de la gran plataforma de streaming para que maratonees sin parar

La plataforma de streaming actualiza su contenido todas las semanas. Regularmente, despide a algunos títulos y le da la bienvenida a otros.

Gracias a esto, el ranking de las películas y series más populares y elegidas por los argentinos cambia constantemente. Esta semana no fue la excepción y Netflix reveló el listado, donde se pueden encontrar seis series y 4 películas de géneros muy variados entre sí.

Si querés estar al tanto de las tendencias, no deberías perderte ninguna de ellas.

1. Élite

Luego de un año de espera, sus millones de seguidores en el mundo se reencuentran con Guzmán (Miguel Bernardeau), Rebeka (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amorós), Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso) y Ander (Arón Piper), los alumnos de la exclusiva secundaria Las Encinas.

Tras ser testigos y hasta sospechosos de asesinatos y desapariciones, en esta cuarta temporada de la popular serie española los jóvenes se encuentran cursando su último año de escuela. Pero -y tal como paso en el inicio de la historia, cuando llegaron tres estudiantes de clase trabajadora- nuevas caras en el establecimiento vienen a cambiarlo todo.

Ellos son el nuevo director del colegio, Benjamin Blanco (Diego Martín) y sus hijos Ari (Carla Díaz), Patrick (Manu Ríos) y Mencía (Martina Cariddi), quienes se convierten en fuente de nuevos conflictos.

Y como no puede faltar en Élite, también hay un crimen, el eje de los ocho capítulos de este cuarto ciclo, que se desarrolla entre interrogatorios, nuevos romances y una mayor cantidad de encuentros sexuales.

2. Paternidad

Kevin Hart se aleja del comediante para mostrar su faceta dramática y lo hace protagonizando esta cinta dirigida por Paul Weitz.

Su relato lleva a la pantalla Two kisses for Maddy: a memoir of loss and love, libro donde Matt Logelin retrata cómo fue el primer año de su vida después del nacimiento de su hija y la muerte de su esposa. Y eso a pesar de los malos presagios.

Una historia real que aquí se presenta en una equilibrada mezcla de drama con comedia, que incluye momentos para los que hay que tener pañuelos desechables a mano.

3. Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Tras descubrir que los cambiaron al nacer, Andrés y Brayan deben adaptarse a los padres y las vidas totalmente opuestas que estaban destinados a tener.

4. Katla

Debajo de la capa de hielo del glaciar Mýrdalsjökull, en el sur de Islandia, se esconde Katla, un volcán tan gigante como activo que se convierte en el inesperado protagonista de la primera serie original islandesa de Netflix, donde el suspenso se mezcla con la ficción.

Un espacio de ocho capítulos que lleva hasta el remoto poblado de Vik, un año después de que el volcán subglacial hiciera erupción. Esto provocó la evacuación de los habitantes de ese pueblo vecino y que sus calles y casas quedasen cubiertas de ceniza volcánica. Una situación que 12 meses después no cambió demasiado, mientras los científicos continúan monitoreando la actividad sísmica.

Pero extraños sucesos vienen a cambiar la rutina, cuando comienzan a aparecer personas cubiertas de cenizas y a quienes se daban por perdidas por la erupción.

Así, la serie va introduciendo al espectador en una historia en que se combina la devastadora fuerza de la naturaleza con hechos sin explicación. O tal vez simplemente sobrenaturales, que van más allá de la lógica y lo científicamente aceptable.

5. Lupin

Apenas comenzó el 2021, la serie francesa Lupin se convirtió en uno de los primeros sucesos del año, siendo la más vista en 10 países.

Luego de los cinco primeros capítulos de su debut, regresa con su parte 2 y la misma cantidad de episodios, en los que continúa la rivalidad de Diop con el millonario Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), el responsable de la muerte de su padre.

Nuevos desafíos y enfrentamientos para conocidos héroes y villanos, donde una vez más Assane deberá poner en marcha su genial visualización de los hechos y capacidad de engaño, siempre en compañía de su aliado desde la adolescencia, el anticuario Benjamin Ferel (Antoine Gouy).

Una combinación de suspenso, acción y sagacidad de su personaje principal, que fue parte de la primera parte de Lupin y que hoy retorna con nuevos capítulos que con seguridad no defraudarán a sus seguidores.

6. Sweet Tooth

Un niño adorable, mitad humano y mitad ciervo, busca una nueva vida con un arisco protector como compañía en un mundo postapocalíptico lleno de peligros.

7. Amor de cuento

El romance perfecto no existe. Al menos esa es la premisa de esta comedia romántica, que se ríe de las relaciones que simulan ser una historia de cuentos.

Su protagonista es Andrea (Iliza Shlesinger), una actriz de 35 años dedicada el stand up, pero que pese a que audiciona para películas o series, sus planes profesionales nunca le resultan como quisiera.

Saliendo de una audición conoce a Dennis (Ryan Hansen), cuando estaba por subirse a un avión de regreso a casa. De pronto, este tipo formal que parece muy inteligente, serio y, a la vez, divertido, se convierte en su mejor amigo.

Pero la relación avanza y el amor no tarda en aparecer. Sin embargo, no va a ser fácil y un cambio sorprendente convertirá a los personajes en seres siniestros que se mienten todo el tiempo.

8. Élite "Historias Breves": Carla Samuel

En el aeropuerto, Samuel intenta llevar a cabo un gran gesto romántico para convencer a Carla de que no se vaya a Londres.

9. El Dragón de la Tetera

La historia presenta el encuentro entre un joven universitario llamado Din y el dragón todopoderoso Long. Ambos se embarcan en una gran aventura para encontrar a la amiga de la infancia del muchacho, un recorrido que los lleva a diferentes zonas de la increíble ciudad de Shanghái.

10. Seguridad

El inglés Peter Chelsom desarrolló gran parte de su carrera en Hollywood, dirigiendo en suelo estadounidense películas como Señales de amor y El espacio entre nosotros. Sin embargo, ahora vuelve a Europa incursionando en el género del suspenso con Seguridad, el primer thriller de su carrera.

Y lo hace llevando a la pantalla la novela homónima del escritor norteamericano Stephen Amidon, aunque traslada el escenario original de la historia -los suburbios de Stoneleigh, Massachusetts- a Forte dei Marmi, un balneario de la Toscana al que acostumbran ir las familias más acomodadas del norte de Italia.

Pero es pleno invierno y la tranquilidad del lugar se interrumpe cuando una joven, llamada Maria (Beatrice Grannò), que luce lastimada y algo desorientada, llama a casi todos los citófonos de las acomodadas casas de una calle local en busca de ayuda. Y más tarde es víctima también de un violento hecho.

Todo queda registrado en las cámaras a cargo de la empresa de Seguridad Raffaelli, la cual dirige Roberto Santini (Marco D’Amore), quien empieza a tratar de descubrir qué sucedió realmente con Maria y quién la golpeó con tanta violencia.

Él será el encargado de ir encajando las piezas de un puzzle policial que involucra falta de empatía y la manipulación por dinero.