De no creer: le depositaron 1.000 millones de dólares por error en su cuenta

Tras días sin respuesta, el banco aseguró que el monto que Yonkowski vio era una manera de "llamar su atención sobre un problema con su cuenta"

Específicamente 999.985.855 dólares y paradójicamente le costó contactarse con el banco emisor para aclarar y solucionar lo que ella consideraba evidentemente un error.

Julia Yonkowski, oriunda del oeste de Tampa, en Florida, había ido a retirar apenas 20 dólares a un cajero automático cuando descubrió que se había convertido en una de las mayores multimillonarias de Estados Unidos, ya que los expertos aseguraron que Julia ya figuraba en la lista de las personas más ricas de Estados Unidos, en el puesto número 615.

Un vocero del banco, Amy Bonitatibus, le aseguró a The New York Post que el monto que Yonkowski vio era una manera de "llamar su atención sobre un problema con su cuenta".

Por otro lado, también sostuvo que el servicio de atención al cliente de la sucursal local se puso en contacto con la mujer "para aclarar la discrepancia".

¿Qué hizo tras el descubrimiento de los mil millones de dólares?

Yonkowski confesó que en ese momento se sintió aterrorizada, y que contrariamente a lo que mucha gente haya pensado, que fue una suerte encontrar esa cifra en su cuenta, no fue así.

Además, aclaró que cree que ese dinero pudo venir de una de las personas más ricas de Estados Unidos.

Inmediatamente intentó contactarse con Chase Bank, la entidad financiera, a pesar de su honesta actitud desde el banco no hubo respuesta hasta el día lunes.

Al manifestar su preocupación por temor a errores o amenazas cibernéticas confesó : "Sé de historias similares sobre personas que tomaron el dinero y luego tuvieron que devolverlo. Yo eso no lo haría, porque de todos modos no me pertenece".

"Sé que he leído historias sobre personas que tomaron el dinero o sacaron dinero, y luego tuvieron que devolverlo y yo no haría eso de todos modos porque no es mi dinero", contó. "Me asusta un poco por las amenazas cibernéticas. No sé qué pensar", afirmó.

Sin embargo este lunes, tras casi tres días de espera, Julia obtuvo una respuesta oficial aún más sorpresiva: el saldo de casi mil millones de dólares en su cuenta era negativo.

Según informó ese mismo canal, un representante de Chase Bank le confirmó a Julia que figuraba esa cifra en negativo ya que el banco realiza esta acción como un método de prevención ante posibles casos, para congelar una cuenta. Según explicó, por este motivo no había podido retirar los 20 dólares iniciales ni luego acceder a su dinero.

Según explicó la mujer su esposo, que falleció recientemente, era copropietario de la cuenta bancaria. Julia contó que ella había informado al banco de la situación pero que, de todas formas, la cuenta estaba marcada cuando intentó usarla.