Un momento lleno de emoción: Luis Novaresio abrió su programa junto a su marido, Braulio Bauab

"Quiero presentarles, formalmente, a mi esposo", dijo el periodista en el inicio de "Debo Decir", el programa que conduce en el canal América

Hace algunos días, el periodista Luis Novaresio se casó con su actual pareja, el empresario inmobiliario, Braulio Bauab. Los novios festejaron su casamiento en una ceremonia de la que participaron sus amigos y familiares. Y al comienzo de una nueva edición de su ciclo, Debo decir, el periodista quiso celebrar ese momento tan especial.

Al comienzo de la transmisión, Novaresio expresó con emoción: "Quiero presentarles, formalmente, a mi esposo: el señor Braulio Bauab. Ya vamos por la tercera noche de casados, y juro que me olvidé de traer la libreta".

Junto a él, el periodista recibió a los cuatro invitados de la noche. Los primeros en llegar fueron los actores Luis Brandoni y Graciela Alfano. Y al momento de saludarlos, Novaresio enfatizó: "¿Saben lo que esperé para poder decir: ´Te presento a mi esposo´?".

A lo largo de esa charla inicial, los novios comentaron que tienen anillos con inscripciones dedicadas, y que el de Bauab dice "callate Benedetti". Al momento de explicar el origen de esa frase, el conductor detalló: "Yo le escribía todas las mañanas una carta de amor, y un día me parece que le escribí algo medio berreta, y él me dice: "Che, esto es de sobrecito de azúcar", y le digo: "¡Callate Benedetti".

Más adelante, recibieron a Julieta Puente -periodista y runner- y a Leandro Santoro -asesor presidencial-, y Braulio le agradeció especialmente al político por haber asistido a una Marcha del Orgullo. "Laburó mucho por las leyes de igualdad", destacó Novaresio.

Hace pocos días, Luis Novaresio se casó con su actual pareja, el empresario inmobiliario, Braulio Bauab

Brindis y reconicilación

En el tramo final de ese primer segmento de Debo decir, Novaresio invitó a brindar y a reconciliarse con alguien. En ese momento, Braulio confesó: "Me reconciliaría con mi viejo, que se murió cuando yo era muy chico. Quizá por su generación, estaba un poco en contra de toda esta cuestión gay, y a mí me costó. Pero creo que estaría muy contento de que estoy con vos y de que nos amamos. Yo me quisiera reconciliar con él".

Luego, en el cierre, y con sincera emoción, el periodista reflexionó: "Siempre dije: ‘No pienso contar que soy gay, no pienso casarme en mi vida’. Pero te encontrás que la realidad es mucho más fuerte que tu estupidez como prejuicio, y que la realidad tiene la generosidad de brindarte un tipo como él, que es un papá y un compañero genial".