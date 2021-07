Tommy Dorfman, de "13 Reasons Why", anuncia que es una mujer transgénero

"Encantada de volver a presentarme como la mujer que soy hoy", posteó en las redes. Anunció que no va a cambiar su nombre. Sus próximos proyectos

Tommy Dorfman, que hizo de Ryan Shaver en la serie13 Reasons Why, dijo que es una mujer, y lo hizo en una entrevista que le dio a la revista Time.

"Llevo tiempo identificándome y viviendo como una mujer trans en privado". Desde su cuenta de Instagram subió una publicación redondeando sus declaraciones.

"Encantada de volver a presentarme como la mujer que soy hoy", posteó. Y se mostró más que agradecida con todas las personas trans del mundo que se animaron a romper barreras y techos de cristal, a veces hasta poniendo en juego sus propias vidas con tal de mostrarse tal cual quieren ser.

"Gracias a todas las mujeres que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrar lo que soy y ocupar un espacio en este mundo", escribió, visiblemente emocionada.

"No me voy a cambiar el nombre, me llamo como el hermano de mi madre, que falleció un mes después de que yo naciera, y me siento muy vinculada a ese nombre, a un tío que me abrazó mientras moría. Es una evolución de Tommy. Me estoy convirtiendo en más Tommy", agregó.

¿Qué futuro tendrá como mujer trans en el mundo del cine y la televisión? Por ahora, Lena Dunhan le dio su primer papel como mujer y Tommy dijo que fue "muy emocionante y validador". Dunhan es guionista, directora e intérprete de la película Tiny Furniture (2010) y creadora y protagonista de la serie Girls de la cadena HBO.

"Algunos días me siento como si tuviera 14 años", dijo Dorfman, de dulces 29. En la misma entrevista, declaró que de ahora en más se identifica con el pronombre "ella". Para salir del closet, en la publicación aparecieron fotos suyas donde se muestra elegantemente vestida y con tacones.

Dorfman se hizo medianamente famosa en 2017 integrando el elenco de 13 Reasons Why, vía Netflix, envío que gira en torno a la novela juvenil del mismo título. Desde entonces, tiene un número interesante de seguidores en las redes sociales, donde mantiene -entre otras cosas- un marcado perfil de militante en causas LGBTQ.

"Punto y coma"

Entre las diez cosas que no sabíamos de la serie teenager figura una con relación a Tommy: al terminar el rodaje de la primera temporada, él, Selena Gomez y Alisha Boe se tatuaron un enigmático "punto y coma" que simboliza la conciencia de la salud mental. ​Originalmente 13 Reasons Why iba a ser una película de Universal Pictures y también tenía a Selena Gomez como productora ejecutiva. Se iba a estrenar en 2012, pero el proyecto parece que no prosperó.

En cuanto a su vida de pareja, dijo: "Tuve una relación de nueve años en la que me consideraba más masculina, como un hombre gay". Pasado y pisado. Tras largas charlas, contó, parece que han logrado "redefinir el vínculo" y ahora son lo que se puede: amigos.

"Es divertido pensar en salir del closet porque no fui a ningún lado. Veo hoy que hay una reintroducción a mí como mujer después de haber hecho una transición médica. Salir del closet siempre se ve como una gran revelación, pero nunca dejé de hacerlo. Hoy todo se trata de tener claridad: soy una mujer trans".

Por lo visto, públicamente se muestra feliz de que la transición haya resultado "liberadora y clarificadora".