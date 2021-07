Fin del sueño olímpico para Delfina Pignatiello: fue última en su serie y se despidió de los Juegos

La nadadora argentina finalizó en la octava y última posición de la serie de los 800 metros libres. Tuvo un rendimiento muy por debajo del esperado

La nadadora argentina Delfina Pignatiello finalizó en la octava y última posición de la serie de los 800 metros libres y quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de Tokio, con un rendimiento muy por debajo del esperado.

La nadadora nacida hace 21 años en San Isidro cronometró un tiempo de 8 minutos, 44 segundos y 85 milésimas, lejos de las tres mejores de la prueba, la rusa Anastasiia Kirpichnikova (8m18s77m) y las australianas Ariarne Titmus (8m.18s.99m) y Kiah Melverton (8m.20s.45m).

"No pude recuperarme de la prueba del lunes pasado, intenté cambiar el chip pero no lo logré. A pesar de mi rendimiento, estoy disfrutando de los Juegos", comentó Pignatiello luego de su segunda presentación, en diálogo con TyC Sports y la TV Pública.

La subcampeona olímpica juvenil registró un tiempo menor a su récord sudamericano en 20 segundos y 52 milésimas en el Centro acuático de Tokio.

"Estar acá significa un montón, luego de lo que viví el año pasado no imaginaba siquiera que podía competir, uno trabaja mucho en la oscuridad para estar en este lugar y es una experiencia única. Es difícil competir en los Juegos, es codearse con las mejores del mundo", añadió Pignatiello.

La nadadora argentina había competido el lunes pasado, cuando no pudo clasificar a la siguiente ronda en la prueba eliminatoria de 1500 metros libres, en la que se impuso la estadounidense Katie Ledecki.

"Me dan más ganas de volver en los próximos Juegos con otra cabeza y otro entrenamiento. Me preparé mucho para esto, es lo que soñé siempre, con mis convicciones. Tengo claro que es una carrera larga, no es ni un antes ni un después", concluyó Pignatiello, quien intentará tomarse revancha en los Juegos de París 2024.

Pignatiello, la gran esperanza de la natación en la Argentina, sobresalió en los Juegos Panamericanos de 2019, cuando obtuvo las medallas de oro en 400, 800 y 1500 metros libres, una marca que no había logrado antes ningún nadador del país.

Los Leones pierden ante la India y comprometen su acceso a cuartos de los JJ.OO.

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, Los Leones, perdió ante su par de la India, por 3-1, y comprometió su clasificación a cuartos de final de la competencia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En el campo Norte del estadio Oi de la capital japonesa, el equipo dirigido por el técnico Mariano Ronconi acumuló una derrota agónica que lo complica en la tabla de posiciones de la zona A.

Con este resultado, el representativo albiceleste, medalla de oro en los anteriores JJ.OO. Río de Janeiro 2016, quedó con 4 puntos en igual cantidad de presentaciones y deberá jugarse todas sus fichas en el último duelo que sostendrá con Nueva Zelanda, este viernes a las 7.00 de Argentina.

Los goles de la India, campeón olímpico allá lejos en Londres 1948, fueron obra de Varun Kumar, Vivek Prasad y Harmanpreet Singh, los dos últimos en el tramo final del encuentro. El empate provisorio de la Argentina había llegado por intermedio de Maico Casella, en el último cuarto.

En el comienzo, el equipo indio asumió la iniciativa y buscó monopolizar el control de la bocha. El elenco del DT australiano Graham Reid hizo mejor las cosas en lo que refiere a fluidez en traslado y buena circulación. Pero le faltó profundidad como para ingresar al semicírculo e inquietar al experimentado Juan Manuel Vivaldi.

De hecho, la única situación más o menos clara que tuvo el conjunto asiático, se dio a través de un pase filtrado para la entrada de Simranjeet Singh, quien definió con el flick a la carrera y la bola se fue al costado del palo.

Al último campeón olímpico la presión alta de los indios le hizo sentir incomodidad: sin margen para manejar la pelota con criterio, las oportunidades del once albiceleste dependían de alguna inspiración individual.

La aproximación concreta de Los Leones en esos primeros 30 minutos de juego consistió en un disparo de Lucas Vila, que despejó el arquero Parattu, en el segundo cuarto.

En el tercer capítulo, India, que ya había derrotado a Los Leones en Río de Janeiro 2016 (2-1), le agregó la cuota de eficacia que le faltaba a su dominio. En los últimos cinco minutos, el conjunto indio propició 7 córners cortos y, en uno de ellos, facturó.

Ocurrió a los 13 minutos, cuando Kumar disparó fuerte, la bocha se desvió ligeramente en Diego Paz y descolocó a Vivaldi.

Un lapso antes, Matías Rey había desperdiciado una oportunidad increíble, cuando quedó mano a mano con el guardavallas rival, tras un rechazo fortuito, y cayó cuando ingresaba al semicírculo para definir.

La entrada al último cuarto representaba para el equipo argentino jugar todas las barajas del mazo. Y en la primera incursión al área, generó una maniobra fija y estableció la igualdad, con un lanzamiento al ángulo de Casella (3m.).

El gol envalentonó al elenco argentino que se perdió el segundo con un tiro cruzado de Lucas Vila (7m.) y pareció lucir una imagen dominante en ese tramo del cotejo.

Sin embargo, sobre el final, India aceleró, aprovechó dos deficiencias en la defensa albiceleste y terminó llevándose el pleito que lo clasificó a cuartos de final. Los goles de cierre los marcaron Vivek Prasad (12m.) y Harmanpreet Singh (14m.).