Concé a 12 jugadores argentinos que dejaron huella en la NBA

Argentina cuenta con algunos de los jugadores de baloncesto más increíbles de la historia. De Ginobili a Campazzo, esta es la lista completa

El talento se une a los grandes valores que rodean al equipo argentino como la competitividad, el trabajo duro y el espíritu de equipo. Esta es una mezcla que en la NBA se cotiza alto, y la Generación Dorada fue la prueba de ello.

El líder de la Generación Dorada fue Lui Scola, que tan sólo fue uno de los precedentes al increíble relevo de jugadores que seguirían sus pasos con la albiceleste en la NBA. En este artículo, viajaremos al pasado para rememorar el recorrido de los 15 jugadores argentinos que marcaron historia en la clasificación NBA.

Luis Scola

El pivote se estrenó en la liga a principios de 2007, aunque fue elegido por los Spurs en el Draft del 2002. Jugó durante cinco temporadas en el Houston y fue fijo en el NBA hasta el 2017, con experiencias en Phoenix, Indiana, Toronto y Brooklyn. El eterno capitán de la Selección fue el segundo argentino con más presencias de la NBA después de Manu Ginóbili.

Manu Ginóbili

Unas de las leyendas más conocidas de esta lista, después de mostrar su talento en Kinder Bolonia pasó a ser, con los años, en una estrella de la NBA.

El escolta fue el tercer nacional en recalar a la NBA en 2002 y ganó cuatro campeonatos con los Spurs (57º del Draft 1999). Algunos de sus muchos otros logros incluyen, un premio al Mejor Sexto Hombre de la temporada y dos selecciones para el All-Star Game.

Juan Ignacio ‘Pepe’ Sánchez

El base hizo su debut en la NBA a finales del 2000, en el conocido Madison Square Garden de Nueva York ante los Knicks. Fue jugador de Philadelphia 76ers, con los que participó en 19 partidos, hasta que lo traspasaron a Atlanta Hawks. Tan solo jugó 5 juegos con este último, y fue cortado.

A pesar de ser uno de los mejores bases de Argentina, no dejó huella en la NBA. En 2002 volvió a la NBA de la mano de Detroit Pistons pero no anotó ningún punto durante la temporada de ese año. Lo traspasaron al Golden State, pero no logró debutar.

Nicolás Laprovittola

El base probó suerte en 2016 en la pretemporada de los Spurs y, gracias a su constancia, ganó su lugar en el plantel definitivo junto a Ginóbili y compañía. Aunque no duró mucho sí que cumplió; de los 18 partidos jugados, metió 59 puntos.

Rubén Wolkowyski

El "colorado" Wolkowyski hizo historia en el baloncesto argentino porque fue el primer jugador del país en pisar la NBA. Firmó para los Seattle Supersonics, en los que jugó 34 partidos quedando solo titular en uno.

El Boston fue su segundo equipo NBA, en el que apenas participó en siete juegos para más tarde irse al Tau Cerámica español. Aunque ahora no parece un gran logro, fue un paso muy significativo para aquella época.

Nicolás Brussino

Después de mostrar su talento en el Peñarol de Mar del Plata, el escolta llegó a la NBA saltando inmediatamente desde la Liga Nacional. Jugó la temporada del 2016 con Dallas y participó en cuatro partidos en Atlanta.

Carlos Delfino

Delfino fue uno de los mejores escoltas de la historia del baloncesto argentino. Pisó la NBA por un largo tiempo: Jugó un total de ocho temporadas con el Detroit, con un año en Rusia en el medio.

Después de su experiencia con el frío soviético, pasó a ser durante tres años una de las piezas más talentosas del Milwaukee, terminando en el Houston. Una lesión en el pie estuvo cerca de retirarlo.

Gabriel Deck

"Tortu" Deck juega actualmente para la NBA en la franquicia Oklahoma City Thunder y realizó su debut en el partido ante New Orleans Pelicans. Destacó tan solo con un puñado de partidos en OKC, demostrando que cumple con los estándares y condiciones para seguir en la próxima temporada.

Andrés Nocioni

Este ídolo dejó huella durante sus cuatro años jugando en los Bulls, donde unos pocos años antes había sido campeón Michael Jordan. Después pasó por Sacramento y Philadephia, otra franquicia histórica. El alero, también conocido como Chapu, concluyó su experiencia en los Estados Unidos con un promedio de 10,5 puntos por partido.

Facundo Campazzo

El cordobés juega actualmente en la NBA, sumando a los Nuggets después de destacar en Europa con el Real Madrid. El alero fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una pieza importante de la franquicia de Denver.

Campazzo y un presente brillante en la NBA

Walter Herrmann

Herrmann empezó su trayectoria en 2006 con Charlotte, donde se llevó un promedio de casi 10 puntos en la 2006-2007. Se le recuerda por ser una pieza clave en el partido de Atenas 2004 gracias a sus grandes manos. Años más tarde, también desplegó su talento por el Detroit durante medio año.

Pablo Prigioni

Prigioni es uno de los bases más veteranos de la historia, ya que hizo su debut con los Knicks a los 35 años en 2012. El argentino llegó a la NBA casi sin pensarlo y después de brillar en Europa. Jugó en Houston y Los Angeles Clippers, en la actualidad es asistente en Minnesota.

A esta lista se le podrían incluir nombres como Patricio Garino, Fabricio Oberto y el reciente Luca Vildoza, que se incorporó a los New York Knicks, dando espacio a los 15 nombres argentinos que han logrado pisar la NBA.