Florencia Peña se descompensó a minutos de empezar su programa: "Tiene un pico de estrés"

"Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella"

Florencia Peña tuvo que abandonar su programa de Telefe, "Flor de equipo", a minutos de salir en vivo y Marcelo Polino dio comienzo para explicar la situación de la conductora.

Según dijo el periodista, Flor Peña transita días difíciles y se descompensó por los agravios recibidos luego de que se supiera que se reunió con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, en mayo del año pasado, cuando había cuarentena estricta.

"Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella", detalló Polino.

Por su parte, Noelia Antonelli, panelista del programa, agregó que la actriz asistió al estreno de su película "La Panelista" y que viene con muchos compromisos laborales en medio del episodio mediático sobre su encuentro con el presidente.

Asimismo, Nancy Pazos, también panelista del ciclo, lanzó: "Sí, pero esto no es el estreno de la película, chicos. Tiene un montón de cosas, pero lo concreto es que, para que todos sepamos, todo tiene un costo emocional. No es gratis que te digan ‘puta’ por todos lados".

"Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias", agregó Pazos.

"Está perfecto que uno se muestre como es. Si no puede, no puede. No tiene que poder todo. Es parte de los seres humanos", consideró Nancy Pazos.

En la misma línea, Polino agregó: "Flor es una de las personas más sensibles que conozco".

Florencia Peña se descompensó a minutos de empezar su programa: "Tiene un pico de estrés"

Tras el escándalo por Florencia Peña, revelan que Brandoni fue a Olivos a hablar con Alberto Fernández

Tras la polémica que se creó por la visita de la actriz Florencia Peña al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, el productor de teatro Carlos Rottemberg contó que también fueron con el actor radical y candidato a legislador de Juntos (Cambiemos) Luis Brandoni a reunirse con el primer mandatario.

"Nosotros estuvimos con Beto Brandoni reunidos con Alberto Fernández hablando sobre la profesión teatral porque justo Brandoni iba a debutar el 20 de marzo con la obra que seguimos haciendo. Es algo tan natural, por eso me sorprende esto que paso con Florencia Peña. ¿Porque tiene más cartel? ¿Porque es mujer?" se preguntó Rottemberg en diálogo con Radio 10.

El empresario luego agregó que en su caso "no solo mantuve dos reuniones, sino que para mí es algo periódico ir a visitar a Horacio Rodríguez Larreta o por ejemplo en Mar del Plata ir a ver a Guillermo Montenegro".

"Siempre tenemos reuniones con Alberto Fernández y la gente de su gabinete, hablamos en representación de aquellos que son participes de nuestra preocupación", afirmó.

La defensa de Flor Peña

Luego de que el nombre de Florencia Peña, junto con el de varias figuras del espectáculo, apareciera en una lista de personas que entraron en mayo del año pasado a la Quinta Presidencial, la conductora lanzó una furiosa defensa por los insultos y descalificaciones que viene recibiendo en las redes.

"Dejemos de pensar que los actores son personas millonarias. Somos laburantes y en ese momento a mí se me ocurrió, junto a otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución", empezó diciendo en Flor de equipo, su programa, muy molesta luego de señalar que esta era "una operación" en su contra.

"Después de seis o siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto. ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo. ¡Tantos productores importantes! ¡Tantos hombres importantes!", enfatizó, para asegurar que ella tenía certificados para circular por trabajadora de medios, además de otro al tener a su madre bajo su cuidado.

"¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente!? ¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la petera del Presidente!? ¿Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo porque para entrar la Quinta de Olivos tenías que tener un protocolo tremendo?", lanzó Florencia Peña, enojadísima.