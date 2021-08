Messi hizo su primer vivo de Twitch con Ibai Llanos, en pleno Parque de los Príncipes

El crack argentino fue entrevistado por el popular streamer español en el estadio del club parisino. ¿Qué dijo la nueva figura del PSG?

La vida de Lionel Messi vive cambios drásticos, tanto que este miércoles participó por primera vez de un vivo en Twitch. Pocos minutos después de la conferencia de prensa en la que fue presentado como refuerzo del PSG, el crack rosarino fue entrevistado por el streamer Ibai Llanos en el Parque de los Príncipes, el estadio de su nuevo equipo.

En un tono distendido e informal, típico de esa red social, el capitán de la selección argentina confió: "Estoy cansado de todo esto, con ganas de empezar a entrenar".

Luego, compartió sus vivencias desde que oficializó su salida de Barcelona hasta la jornada de hoy en el Parque de los Príncipes. "Fueron días complicados. Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días. Pero ilusionado con lo que comienza. Fue todo muy pesado. te llevan de un lado a otro, no parás, entrevistas una detrás de la otra, y yo tengo ganas de jugar. Pero estoy feliz", le dijo a Ibai.

Al hacer referencia a la jerarquía del plantel del PSG, Messi elogió: "El Paris tiene jugadores impresionantes. Es un lugar con un vestuario espectacular. Lo estoy disfrutando y con muchas ganas de dar el paso para que comience todo."

Por último, aprovechó la ocasión para saludar a los casi 300.000 followers que vieron todo en vivo a través de la cuenta de Ibai: "Les mando un saludo, es mi primera aparición en Twitch, no soy mucho de esto, no participo, pero los sigo". Luego, entre risas Leo firmó dos camisetas que luego se sortearán en el canal de Ibai.

La buena relación entre ambos no es nueva. De hecho, el español fue uno de los invitados especiales a la reunión que hizo la Pulga el sábado en Barcelona. Esa noche, el capitán de la selección argentina organizó una cena de despedida en su casa. Al encuentro asistieron varios de sus amigos del club catalán y un invitado sorpresa: Ibai. Que llegó junto a Sergio Agüero.

"Tirá fuerte, te dije" ????✍️¡@IbaiLlanos se lleva la ???? firmada por Leo para su comunidad! pic.twitter.com/91OZridYSV — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 11, 2021

Un día después, la estrella de las redes sociales reveló los detalles de la velada en la que conoció a Messi y de la que participaron Jordi Alba, Sergio Busquets y el Kun. Llanos contó las particularidades de la comida que tuvo lugar en la casa del astro argentino. El streamer explicó que nunca había visto en persona al jugador aunque había hablado la semana anterior mediante una videollamada que había realizado el Kun, amigos de ambos.

"De repente llegamos a un sitio y había tres o cuatro paparazzi. Yo dije: ‘¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué es?’ Y además, había un montón de chavales que rodeaban el auto", comenzó el streamer español.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai nació el 26 de marzo de 1995 en Bilbao, España. En su niñez y adolescencia, se fanatizó por el universo virtual que crecía en un mundo que recién comenzaba a disfrutar las ventajas de Internet. Al ser joven, no vio esta revolución como una fuente de dinero, sino simplemente como un centro de diversión infinita. Con la aparición de diversas plataformas, comenzó a mostrarle sus partidas de Call of Duty Modern Warfare 2, uno de los videojuegos más populares de 2009 y 2010, a decenas de usuarios a través de Youtube.

En ese entonces, cuando simplemente se divertía en línea, Ibai estaba atravesando el peor momento de su vida. Es que cuando explotó la crisis de 2008, su familia sufrió los coletazos de la debacle económica. Su padre se endeudó por los créditos que había tomado tiempo antes, su madre perdió el trabajo y él, con 13 años, se encontró en una situación de incertidumbre extrema: "Yo era un chaval que no sabía qué hacer con mi vida, en casa no teníamos mucho dinero, comenzamos a discutir mucho, mis padres entonces se separaron y fue un momento complicado", recordó en una entrevista con el programa Caja Negra en mayo de este año.

Ibai Llanos forjó una gran amistad con Messi

Fue en esa charla en la que reconoció que justo en el momento en el que parecía que su vida no iba hacia ningún lado, que sus calificaciones en la escuela se habían desplomado y que había entablado relaciones tóxicas con algunos amigos nuevos, apareció la luz al final del túnel. La luz de una pantalla. "A mí me salvaron los videojuegos".

Mientras personajes como ElRubius, Vegeta777 y WillyRex, entre otros, parecían acaparar por completo este nuevo mundo, el joven Ibai logró hacerse un espacio al dejar de comentar sus partidas y empezar a relatar encuentros de League of Legends, uno de los videojuegos en línea más populares de la historia. De esa forma recibió una oferta laboral para transmitir estas partidas y su nombre dejó de ser extraño en ese ambiente. Sin embargo, lo mejor aún estaba por venir.

Para romper ese círculo pequeño en el que se movía y extender su fama, apostó por comentar videos más bizarros, como carreras de canicas o incluso una final del Mundial de Tetris. Aquellos gritos de "Vamos Jonas… por España. Vamos Jonas… por Albacete", "dame un palito por la derecha" y "no me jodas, Jonas", se viralizaron en 2018 e hicieron que el mundo conozca su voz y su habilidad para ponerle tensión a una simple partida de Tetris.

Para ese entonces, en España Ibai ya era conocido porque en 2018 había tenido la oportunidad de comentar partidos de La Liga de Fútbol y luego, en 2019, le puso su voz al FIFA 20. Pero sin dudas, la explosión de popularidad le llegó con la pandemia del coronavirus. El encierro obligatorio en gran parte del planeta volcó a la humanidad hacia la computadora (aún más que antes) y eso provocó el estallido de Twitch, la plataforma de streaming por excelencia. Fue en ese instante en el que mientras los adultos encendían las noticias para ver qué sucedía con el coronavirus, los jóvenes prendían sus dispositivos para divertirse. Entre las opciones más apetitosas de ese menú de ocio, sin dudas se destacaban las transmisiones de este español de 25 años que se tomaba con humor todo lo que ocurría en los videojuegos.

Como en ese entonces la actividad deportiva se había detenido, muchos futbolistas como el brasileño Neymar, el argentino Sergio Agüero o el belga Thibaut Courtois también se volcaron hacia el streaming, para no perder el contacto con sus fans. Y qué mejor que realizar transmisiones conjuntas con expertos en la materia y que además saben cómo hacer reír. Fue de esa forma que estrellas de futbol y streamers confluyeron en 2020 en el universo virtual, regalándole a millones de usuarios una experiencia increíble.

Después de tantas horas de partidas del Fall Guys o el Among Us, videojuegos que fueron tendencia durante los comienzos de la pandemia del Covid-19, Agüero e Ibai entablaron una grata amistad. A tal punto que el Kun fue el primer invitado de su ciclo de entrevistas que comenzó este año y del que formaron parte estrellas como Gerard Piqué y Ronaldinho, entre otros. De esa forma, mientras algunos periodistas enfurecían desde las radios o los canales de televisión por no poder conseguir que los mejores jugadores del planeta participen de sus shows, este simpático muchacho de barba con un micrófono y una pantalla estaba logrando lo que nadie.

La gran relación que supo forjar con Agüero hizo que el ex jugador del Manchester City lo visitara hace algunos días, al llegar a España para unirse a las prácticas del Barcelona. Entonces, pudieron por fin verse las caras y charlar sobre fútbol y videojuegos. Pero además sobre Lionel Messi. Es que el Kun le reveló que La Pulga era fanático de sus videos y que solía ver algunos de sus clips más graciosos.

La simpatía de Leo por Ibai era tal que el sábado por la noche, en su cena despedida, lo invitó a su casa para anunciarle que se iba del Barcelona.