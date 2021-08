La chicana de Ibai a Gustavo López durante la presentación de Messi en el PSG: "¿Dónde está que no lo veo?"

El streamer y el periodista argentino protagonizaron un fuerte cruce hace algunos meses y ahora Ibai lo ninguneó por no estar presente en París

El streamer español Ibai Llanos se acordó del periodista de ESPN Gustavo López en medio de su transmisión con Lionel Messi en vivo desde Paris, es porque todavía tenía rencor guardado. El streamer y el periodista argentino protagonizaron un fuerte cruce hace algunos meses y ahora Ibai lo ninguneó por no estar presente en la presentación de Leo en el Paris Saint Germain en el estadio Parque de los Príncipes.

Ibai ya había participado de la cena despedida de Barcelona que Messi organizó el sábado en su casa de Casteldelfels. Llegó con Sergio Agüero, con quien tiene una buena relación, y se dio el gusto de conocer y pasar varias horas con el mejor futbolista del mundo. Hoy, por invitación del 10, estuvo dentro del campo de juego del estadio y hasta pudo charlar mano a mano con él.

"¿Alguien sabe si está por aquí Gustavo López? No está, no lo hemos visto. Hemos chequeado varias personalidades y él no está", fue la chicana de Ibai desde el borde del campo de juego. Esto se viralizó rápidamente y seguramente llegó a oídos del periodista de ESPN.

"Ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento", escribió Ibai luego de terminar su show por Twitch que duró alrededor de una hora.

Justamente esto fue lo que le recriminó Gustavo López en su momento. Incluso, había dicho que no sabía quién era Ibai Llanos ni lo que hacía. Esto le molestó al español (nacido hace 26 años en Bilbao).

El mano a mano con Messi

La vida de Lionel Messi vive cambios drásticos, tanto que este miércoles participó por primera vez de un vivo en Twitch. Pocos minutos después de la conferencia de prensa en la que fue presentado como refuerzo del PSG, el crack rosarino fue entrevistado por el streamer Ibai Llanos en el Parque de los Príncipes, el estadio de su nuevo equipo.

En un tono distendido e informal, típico de esa red social, el capitán de la selección argentina confió: "Estoy cansado de todo esto, con ganas de empezar a entrenar".

Luego, compartió sus vivencias desde que oficializó su salida de Barcelona hasta la jornada de hoy en el Parque de los Príncipes. "Fueron días complicados. Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días. Pero ilusionado con lo que comienza. Fue todo muy pesado. te llevan de un lado a otro, no parás, entrevistas una detrás de la otra, y yo tengo ganas de jugar. Pero estoy feliz", le dijo a Ibai.

Al hacer referencia a la jerarquía del plantel del PSG, Messi elogió: "El Paris tiene jugadores impresionantes. Es un lugar con un vestuario espectacular. Lo estoy disfrutando y con muchas ganas de dar el paso para que comience todo."

Por último, aprovechó la ocasión para saludar a los casi 300.000 followers que vieron todo en vivo a través de la cuenta de Ibai: "Les mando un saludo, es mi primera aparición en Twitch, no soy mucho de esto, no participo, pero los sigo". Luego, entre risas Leo firmó dos camisetas que luego se sortearán en el canal de Ibai.

La buena relación entre ambos no es nueva. De hecho, el español fue uno de los invitados especiales a la reunión que hizo la Pulga el sábado en Barcelona. Esa noche, el capitán de la selección argentina organizó una cena de despedida en su casa. Al encuentro asistieron varios de sus amigos del club catalán y un invitado sorpresa: Ibai. Que llegó junto a Sergio Agüero.

"Tirá fuerte, te dije" ????✍️¡@IbaiLlanos se lleva la ???? firmada por Leo para su comunidad! pic.twitter.com/91OZridYSV — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 11, 2021

Un día después, la estrella de las redes sociales reveló los detalles de la velada en la que conoció a Messi y de la que participaron Jordi Alba, Sergio Busquets y el Kun. Llanos contó las particularidades de la comida que tuvo lugar en la casa del astro argentino. El streamer explicó que nunca había visto en persona al jugador aunque había hablado la semana anterior mediante una videollamada que había realizado el Kun, amigos de ambos.

"De repente llegamos a un sitio y había tres o cuatro paparazzi. Yo dije: ‘¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué es?’ Y además, había un montón de chavales que rodeaban el auto", comenzó el streamer español.