Campanella contó que para el productor de "Lost", si ponía los bolsos de López en un guión nadie le creía

"En el resto del mundo no piensan en la Argentina. No es cómo nos ven: no nos ven. A veces, ni se enteran de que estamos. Esa es la verdad"

"Cuando pasó lo de los bolsos de López, el productor de Lost me dijo: ‘Si pongo esto en un guión, no me lo cree nadie´", reveló Juan José Campanella, el director de cine y televisión, guionista y productor argentino.

La referencia fue en relación al episodio sobre el incidente que protagonizó el ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López, cuando intentó deshacerse de varios bolsos repletos de dólares y un arma de fuego en un convento.

"Yo amo la Argentina. Ustedes me conocen por lo que yo hice en Argentina. Todo lo que yo pienso es en la Argentina, estoy construyendo un teatro acá, mi familia es de la Argentina, amo la Argentina", aseguró.

"La respuesta real es que en el resto del mundo no piensan en la Argentina. No es cómo nos ven: no nos ven. A veces, ni se enteran de que estamos. Esa es la verdad", contó el realizador de películas tales como "Metegol", "El hijo de la novia" y "Vientos de agua".

Con respecto al incidente de los bolsos de López, Campanella relató: "Yo estaba en Los Ángeles con el productor de Lost cuando fueron los bolsos de López -narró- y el productor de Lost me decía: ‘Si esto lo pongo en un guion no me lo cree nadie?", y aclaró: "Y era el productor de Lost, una serie donde se movía una isla, donde pasaba de todo".

"Así que bueno, en el común de la gente (la Argentina) no es un país que haya provocado grandes comentarios. No está presente, ¿viste?", concluyó.

Campanella contó que para el productor de "Lost", si ponía los bolsos de López en un guión nadie le creía

Campanella pidió la "renuncia indeclinable" de Alberto Fernández

El cineasta días atrás reclamó la "renuncia indeclinable" del presidente Alberto Fernández, indignado por su accionar luego de que se conocieran las fotos y los videos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en Olivos durante la cuarentena estricta.

En ese sentido, el director de la premiada "El Secreto de sus Ojos", consideró que la dimisión "es lo único que puede salvar su dignidad" ante el descreimiento en su palabra.

Además, Campanella advirtió que si en estas elecciones el kirchnerismo obtiene la mayoría en las dos Cámaras será "un punto de no retorno para la Argentina".

El cineasta se mostró convencido de que "fue una burla" la reacción del Gobierno por los festejos en la residencia presidencial, y remarcó: "Todavía al Presidente no se le cae la cara de vergüenza de lo que hizo"

"Primero trataron de decir que era fake, después que él había pasado por ahí, y el último clavo del cajón fue ofrecer dos sueldos para que esto quede en la nada, prácticamente coimear a la sociedad", indicó en declaraciones al canal TN.

Además, entendió que lo ocurrido en la quinta presidencial "fue tremendo" y que "no hay pedido de disculpas posible", por lo que sostuvo que "pase lo que pase (Fernández) tiene que renunciar".

"Una renuncia indeclinable es lo único que puede salvar su dignidad. Nadie le cree nada, ni los suyos, entonces cómo podés seguir siendo presidente. Cualquier cosa que nos diga no la vamos a creer", sostuvo.