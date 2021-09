Difunden video del cumpleaños de Amalia Granata en plena cuarentena

Un escándalo protagonizado por Amalia Granata amenaza ahora con detonar el final de la campaña de Federico Angelini, el candidato de Macri y Larreta para senador de Santa Fe, que se presenta en la boleta junto a la mediática modelo.

Es que en las últimas horas trascendió un video del festejo por los 40 años de Granata, el pasado 26 de febrero, en medio de la cuarentena. En el video se ve a Granata junto a Yanina Latorre y Luli Fernández, practicando el famoso "perreo" que popularizó el reggaetón, junto a tres acompañantes.

Es decir, de acuerdo a las imágenes, hay quienes acusan a la actual diputada provincial y sus amigos de violar todos los protocolos sanitarios que regían para esa fecha en la ciudad de Rosario. Están en un lugar cerrado, son por lo menos once, no usan barbijo ni mantienen la distancia social, algo imposible por otra parte en ese estilo de baile.

El periodista Marcelo Polino, conductor del programa en el que Granata es panelista, también formó parte del festejo. Las normas de ese momento permitían reuniones familiares en lugares cerrados de hasta 10 personas, pero manteniendo los cuidados necesarios para evitar contagios.

La diputada provincial y ahora precandidata a senadora nacional por Santa Fe, que hace años vive en Buenos Aires, generó polémica en más de una oportunidad durante la pandemia. Férrea opositora a la administración de Alberto Fernández, Granata criticó cada medida de confinamiento.

Granata ya venía siendo cuestionada en la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde de todas las sesiones que hubo desde que asumió en diciembre de 2019, solo estuvo de manera presencial en seis oportunidades, a pesar de que como presidenta de bloque debía estar en el recinto.

"El 26/02/21 cumplí 40 años en ese momento regía el Dispo, no Aspo. Reuniones sociales en lugares cerrados hasta 20 personas estaban permitidos. Mis invitados fueron 10 y en una galería al aire libre", argumentó en la red social de Twitter.

El 26/02/21 cumpli 40 años en ese momento regía el DISPO, no ASPO. Reuniones sociales en lugares cerrados hasta 20 personas estaban permitidos. Mis invitados fueron 10 y en una galería al aire libre.LAS OPERACIONES BERRETAS DE LA VIEJA POLITICA NO ME VAN A AMEDRENTAR ????❤️ — Amalia Granata ???????? (@AmelieGranata) September 7, 2021