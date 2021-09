"No había necesidad de esto": la rápida derrota del legendario boxeador Evander Holyfield ante Vitor Belfort

El regreso este sábado del legendario boxeador Evander Holyfield al cuadrilátero a los 58 años terminó en el primer asalto, cuando el veterano del peso pesado fue derrotado rápidamente en un combate celebrado en Florida, en el que se enfrentó al excampeón de la UFC Vitor Belfort, de 44 años.

Una vez terminada, la pelea provocó una lluvia de críticas y burlas en las redes por la organización del evento.

"No había necesidad de esto", dijo un usuario.

"Quienquiera que haya permitido esto debería ser arrestado" comentó el periodista deportivo Arash Markazi.

Evander Holyfield is turning 59 years old next month. He hasn’t fought in 10 years. He wasn’t scheduled to fight as of two weeks ago. Whoever sanctioned this should be arrested. https://t.co/T0vRylF61s — Arash Markazi (@ArashMarkazi) September 12, 2021