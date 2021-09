Chano presentó nueva música y volverá al Luna Park en noviembre

El músico hizo el gran anuncio en sus redes, a casi dos meses del incidente policial en el que terminó herido de gravedad y casi le cuesta la vida

De a poco, la vida de Santiago Moreno Charpentier, conocido popularmente como Chano, está volviendo a la normalidad. A casi dos meses del confuso incidente policial en el que terminó herido de gravedad y tuvo que ser operado de urgencia en el sanatorio Otamendi, donde le extirparon un riñón, el bazo y parte del páncreas, el exlíder de Tan Biónica está enfocado en lo que más le gusta: hacer música.

Y a través de sus redes sociales presentó su nuevo material. "Queridos amigos, espero que estén muy bien. Yo me encuentro excelente, gracias a Dios. En el día de mi cumpleaños quiero hacerles dos regalos", anunció en su cuenta de Instagram. "El primero es una canción que se llama Quarentina, directo de mi corazón y el segundo es el encuentro más soñado de todos: el 4 de noviembre, que es una fecha tan importante para nosotros, voy a hacer un show alucinante en el estadio Luna Park", agregó y confirmó su regreso a los escenarios. Y concluyó: "Gracias a los que siguen confiando, a los que me siguieron siempre. Un nuevo encuentro, una nueva canción, una nueva vida".

Declaró ante la justicia

El martes 21, el músico se presentó ante la Fiscalía de Campana para colaborar con la investigación de su causa y contó como es su nueva vida. "Me encuentro muy bien, les agradezco a todos todo este tiempo que estuvieron preocupándose. Me encuentro bárbaro. Estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando y desintoxicando. Empezando a trabajar de a poco", contó con entusiasmo.

Sobre aquella madrugada del 26 de julio en la que terminó gravemente herido, aseguró que no se acuerda nada de lo ocurrido. "No tengo ni un recuerdo, realmente mi cabeza entró en shock tal vez para protegerme de lo que había pasado. Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación, y por una tocada de fondo más en mi vida y espero que sea la última", se sinceró sobre sus adicciones", señaló.

Chano presentó nueva música y volverá al Luna Park en noviembre

También explicó cómo es su rutina en pleno tratamiento de rehabilitación: "Estoy en una comunidad terapéutica, me levanto muy temprano, trabajando mucho mis límites, hago grupos, compongo, mucha educación sentimental y emocional. Fundamentalmente, trabajando mis límites. Estoy haciendo un poco de música". Asimismo, contó que desde la institución en la que está internado no tiene contacto con el mundo exterior: "Leo un poco el diario, pero si hay una noticia mía la recortan". Por último, aprovechó para agradecer las muestras de cariño que tanto él como su familia recibieron en las últimas semanas.