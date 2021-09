Will Smith habla sobre su relación abierta con Jada Pinkett: ¿lo recomienda?

El actor confiesa en una entrevista para la revista ‘GQ’ que su mujer no es la única que ha tenido aventuras en sus 23 años de matrimonio

No es la primera vez que el actor estadounidense Will Smith se convierte en noticia por la relación que mantiene con la actriz Jada Pinkett. Tiempo atrás, la pareja aseguró que no utilizaban etiquetas para definirla. A pesar del apoyo mutuo que se han mostrado a lo largo de los años, el intérprete, de 53 años, asegura ahora que su matrimonio no ha sido siempre idílico.

Así lo confirmó en en una entrevista para la edición de noviembre de la revista GQ en EE.UU., con motivo de la publicación de sus memorias, en la que ha dado nuevos detalles sobre los 23 años que lleva casado con Pinkett: "Aunque al principio fue una relación monógama, ahora ya no lo es".

La confesión de que la relación que comparten "ha evolucionado" llega tras un año en el que se han visto envueltos por los rumores. Pinkett admitió públicamente en 2020 que fue infiel a Will Smith y que tuvo un romance con el cantante August Alsina hace cinco años. Según la actriz, el affaire tuvo lugar mientras su matrimonio con el actor estaba en crisis y al borde la separación.

"Para mí, eso fue hace años", dijo entonces Will Smith, que quitó dramatismo al asunto. Sin embargo, esa confesión desencadenó una hilera de críticas hacia el actor, que se había mantenido en silencio hasta ahora.

Como él mismo ha señalado a través de GQ, "los espectadores creyeron que Jada era la única que tenía otras relaciones sexuales". Ahora, Smith desmintió estas suposiciones y ha explicado que este "no era, de hecho, el caso".

El actor de El príncipe del Rap se mostródecidido a desmentir los rumores: "Una vez que el público decide algo, es prácticamente imposible deshacerse de esa imagen, de las ideas y las percepciones que tienen de ti".

Casi 24 años de matrimonio

Las memorias de Smith (que llevan su nombre, Will) incluyen los detalles de una explosiva pelea que tuvieron tras la celebración del 40º cumpleaños de Pinkett, que estalló tras discutir el concepto que cada uno de ellos tenía sobre la pareja. "Nuestro matrimonio no estaba funcionando", escribió Smith. "Ya no podíamos fingir. Ambos nos sentíamos miserables y, claramente, algo tenía que cambiar".

Will, que celebrará 24 años de matrimonio con Jada en diciembre, ha afirmado que ella "nunca creyó en el matrimonio convencional". La actriz ha estado rodeada toda su vida de familiares "con relaciones poco convencionales", a lo que Smith añadió que su mujer "creció de una manera muy diferente" a como lo hizo él. "Hemos tenido discusiones interminables sobre dónde está la perfección en una relación. ¿Cómo deben actuar las parejas? Y durante gran parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en ello como la única forma de perfección en cuanto a relaciones".

Will Smith celebrará 24 años de matrimonio con Jada Pinkett en diciembre

Ya en una entrevista concedida por Pinkett a Vanity Fair en 2018, la actriz definió su forma de ver la relación: "Will y yo somos una familia que nunca va a desaparecer. Nunca, así que dejemos atrás toda esa mierda de lo que se supone que debe ser una relación o un matrimonio convencional porque yo voy a estar a su lado, pase lo que pase". Y ambos mantienen esa visión desde entonces. "No hay nada en el mundo, nada, que ella pudiera hacer que pudiera significar el final de nuestra relación. Ella va a tener mi apoyo hasta que muera y os aseguro que es fantástico llegar a esta fase en una relación", agregó Smith durante una entrevista en el rodaje de Gemini Man.

"Nos hemos dado confianza y libertad el uno al otro. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. No recomiendo este camino a nadie. Pero vivir esta libertad que hemos pactado y el apoyo incondicional que nos damos el uno al otro es, para mí, la definición más alta del amor", sostiene el actor.

Smith tiene completa su agenda de proyectos para el último tramo de 2021. Sus memorias se publicarán el próximo 9 de noviembre y su nueva película, King Richard, llegará a los cines y a HBO Max el 19 de noviembre.