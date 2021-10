María Laura Santillán contó los detalles de su escandalosa salida de Telenoche

Luego de 17 años frente al mítico noticiero, la periodista fue desplazada de la pantalla de eltrece. Nueve meses más tarde, rompió el silencio

La periodista María Laura Santillán regresó anoche a la televisión pero no lo hizo como conductora como fue durante muchos años de su vida.

Luego de nueve meses de su última aparición en Telenoche (eltrece), la conductora fue invitada al programa que conduce Jonatan Viale por LN+. Allí habló sobre su polémico retiro tras 17 años al frente del noticiero.

"Es la primera vez que vengo a la tele. Estuve muy triste porque extrañaba mucho. Fueron treinta años en la televisión", comenzó diciendo visiblemente emocionada. Luego, habló sobre los motivos de su alejamiento."Yo creo que alguna persona del canal decidió que quería gente más joven. Suele pasar que hay gente que cree que en la tele tiene que haber gente joven. Alguien decidió que estaba vieja, ¿a vos te parece? Con lo pendeja que soy", comentó sumándole una pizca de humor.

Finalmente, la periodista recordó cómo fue aquel momento cuando se enteró que no seguiría al frente del noticiero: "Me lo avisaron a último momento. Me decían que había cumplido un ciclo. Fue horrible, faltando pocos días para fin de año". En este sentido, exigió respeto por su trayectoria: "Había que cuidarme un poco, 30 años. Ingratitud no, yo no soy así".

El horario estelar del jueves en la TV abierta porteña comenzó con el mano a mano de los noticieros, en el que se impuso Telefe Noticias con un pico de 12,8 puntos, mientras que Telenoche llegó a una marca máxima de 10,4 puntos.

Luego llegó el turno de Los 8 escalones del millón, en eltrece, que de la mano de Guido Kazcka obtuvo picos de 12,5 puntos. Doctor Milagro, en Telefe, ganó la franja con picos de 17,8 puntos y fue lo más visto de la noche.

La 1-5/18, en eltrece, obtuvo una marca máxima de 10,3 puntos. Bake Off Argentina, en Telefe, se impuso con un pico de 16 puntos frente a ShowMatch, en eltrece, que tuvo picos de 8,9 puntos y quedó segundo en la franja con el nuevo ritmo con cantantes invitados.

Este jueves, se impuso Cortá por Lozano, en Telefe, con picos de 9,9. Con la vuelta de Soy Rada, luego de ser reemplazado por el "Pollo" Alvarez, Match Game, el ciclo de juegos de eltrece, llegó a 4,9.

100 argentinos dicen, en eltrece, se enfrentó a Pasapalabra, en Telefe, que tuvo una edición especial con Floppy Tesouro, Rama Pantorotto, Diego Reinhold y Macarena Rinaldi. En competencia directa, el primero se impuso y obtuvo un pico de 9,1 versus los 8 puntos de Pasapalabra.

Telefe ya tiene todo listo para el desembarco de la tercera temporada de Mastercehf Celebrity. El exitoso certamen culinario conducido por Santiago del Moro ya promociona la llegada de esta nueva edición que volverá a reunir a famosos de la Argentina.

Sin fecha confirmada, aunque se baraja la posibilidad de la segunda quincena de noviembre, una vez que concluya Bake Off Argentina, el ciclo tendrá a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como miembros del jurado.

Respecto a los participantes, hasta ahora confirmaron su participación Catherine Fulop, Paula Pareto, Gastón Soffritti, Luisa Albinoni, Denise Dumas, Mery del Cerro, Joaquín Levinton, Tití Fernández y Paulo Kablan.

La primera edición de MasterChef quedó en manos de Claudia Villafañe, quien se enfrentó a Analía Franchín en la final. El ganador de la segunda entrega fue Gastón Dalmau, en una reñida final con Georgina Barbarossa.