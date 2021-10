Cuál fue la frase clave de Icardi que convenció a Wanda Nara de suspender el divorcio

Luego del mediático escándalo, el futbolista hizo múltiples posteos pidiendo perdón en la red y dándole encendidas declaraciones de amor a Nara

Luego de una intensa semana, la novela de Wanda Nara y Mauro Icardi llegó a su fin con el anuncio de reconciliación de parte de la mediática. Sin embargo, según ella misma confesó la pareja estuvo a punto de separarse, pero una frase clave del futbolista en una carta convenció a la empresaria de suspender el divorcio para volver a estar juntos.

Recordemos que en estos días, Icardi hizo múltiples posteos pidiendo perdón en la red y dándole encendidas declaraciones de amor a Nara. De hecho, en una de sus últimas publicaciones, sus seguidores llegaron a mandarlo a un psquiátrico.

En la carta abierta que Wanda Nara publicó este lunes, detalló cuál fue la frase clave que la hizo recapacitar y detener el trámite de divorcio. "Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi´", le dijo Mauro Icardi.

Entonces Wanda confesó: "Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo, Mauro Icardi".

Wanda Nara confirmó su reconciliación con Mauro Icardi

Luego del escándalo que se desató cuando Wanda Nara encontró los mensajes que Mauro Icardi se mandaba con la China Suárez, volvió la calma a la familia del futbolista y la mediática. Y tras varios días en los que manifestó su deseo de separarse ante la traición de su marido, la empresaria confirmó su reconciliación con un posteo en sus redes sociales.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida", empezó la rubia. Y continuó: "Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos".

Finalmente, la pareja acudió a un abogado para iniciar el trámite de divorcio y, según reveló Nara, Mauro aceptó las condiciones que ella impuso y pudieron llegar a un acuerdo. "Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí'. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él", explicó. Y concluyó: "Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi".

Horas antes, el jugador del Paris Saint-Germain había compartido una imagen que daba a entender que estaban mejor. "Desayunando con amor", escribió junto a una foto en la que se los ve tomados de la mano, con los tatuajes que llevan en su dedo anular a modo de alianza a la vista. Pero más allá de estos mensajes amorosos, el último fin de semana, el rosarino hizo una polémica publicación.

"Cuando estás en Mood soltera en Instagram pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos? No me queda claro", publicó junto a una imagen en la que se la ve a la rubia durmiendo sin ropa y abrazada a él. Pero en cuestión de minutos se arrepintió y lo borró. Eso no fue todo, ya que a raíz de su enojo decidió dejar de seguir a Wanda en las redes. No obstante, horas más tardes volvió a sus intentos por recibir el perdón de su esposa, la volvió a seguir, publicó una nueva foto de los dos y también sumó a su breve lista de "seguidos" en Instagram al perfil del PSG. Y al parecer, sus intentos llegaron a buen puerto.