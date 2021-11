Wanda Nara habló con Susana Giménez: qué dijo sobre la "China" Suárez y por qué Mauro Icardi no tuvo sexo con la actriz

Wanda Nara habló del encuentro que Mauro Icardi tuvo en un hotel de París con Eugenia "China" Suárez. Accedé al video con las declaraciones

Además de contar detalles de cómo descubrió la infidelidad de su marido, en la entrevista con Susana Giménez, Wanda Nara habló del encuentro que Mauro Icardi tuvo en un hotel de París con Eugenia "China" Suárez, y también opinó del comunicado que ella hizo para defenderse.

"Leí el comunicado de la China. Fue muy complicado, capaz yo soy medio tonta, pero fue muy complicado para entenderlo, y repito y entiendo que hay mujeres que vivan diferente", señaló la modelo con respecto al mensaje en el que la actriz dijo que era una joven inexperta que caía en reiteradas mentiras de los hombres que le aseguraban estar a punto de separarse.

Habló Wanda Nara: qué dijo sobre la China Suárez

"Yo aclaro que nunca estuve separada. Está más que claro que todos los veranos me voy sola con mis hijas durante dos semanas porque mi marido está de pretemporada, pero nunca estuve en crisis", indicó Wanda ante los dichos de la China en su comunicado, donde aseguró que Icardi le había dicho que estaba distanciado de ella.

"Fue el momento en el que más subíamos fotos juntos, si estaba con mi familia todo el tiempo. Yo hago como una especie de reality en mis historias y las dos nos seguíamos", puntualizó Wanda Nara, dando a entender que la actriz debería haber sabido que ella estaba bien con Icardi.

"Yo no estoy ni un minuto en una relación que no tenga amor, me pasó en mi relación anterior", recalcó la modelo para remarcar que nunca estuvo separada del futbolista del PSG.

Habló Wanda Nara: por qué Mauro Icardi no tuvo sexo con la actriz

Tras no dejar dudas de que confía en Icardi, Wanda recibió una contundente pregunta de Susana: "¿Es verdad que tuvo fiebre?".

La indagatoria de la diva viene a causa de la versión que indicó que el futbolista no mantuvo una relación sexual con la China Suárez por ese malestar.

"Errores podemos tener todos, menos yo porque no me lo perdonaría, pero esto en la vida pasa. Yo soy una mina que llega al hueso. En otra vida habré sido detective, porque quiero saber todo, hasta el último detalle. Vi todo y si pude recomponer mi relación fue porque Mauro me contó todo, fue sincero y desde el otro lado me dijeron lo mismo, las mismas cosas", señaló la esposa del futbolista.

"No sé si tenía fiebre, no creo. Conociéndolo, porque lo conozco desde que tiene 17, y a mí hay cosas con las que no me puede mentir, creo que él fue y se equivocó, y que podría haber pasado de todo, pero no pasó", afirmó Wanda sobre el encuentro de Suárez e Icardi en el Hotel Royal Monceau.

"A mí esto me sirvió para hacer un reset en mi relación y saber que la persona que tengo al lado sigue confiando en mí. Me dijo cosas muy difíciles. Si hubiese estado en el lugar de él, no sé si hubiese contado todo", agregó Wanda.

"Yo la mayoría de las cosas me las enteré por él. Vi una cosa y él después me dio todos los detalles de lo sucedido y no me mintió. En eso se basa mi relación", aseguró Wanda​.

Respecto al acercamiento con Maxi López, Wanda nara señaló: "Veníamos trabajando el tema de estar bien, Maxi venía haciendo las cosas bien, me preguntó qué podía hacer. Yo sé dar vuelta la página y ver que las cosas pueden estar mejor, las cosas pueden cambiar".

La mediática también repasó el principal motivo de enojo que tenía con Maxi, más allá de sus litigios: "Me dolía que él decía que no veía a mis hijos, y podés ver que en sus redes sociales no hubo baches porque no los vio, siempre pudo. Es que vivimos en ciudades diferentes, se hace difícil, los chicos tienen sus actividades y yo soy un sargento con eso. Él también tenía otra vida e historia".

"Maxi se comportó bien y se quedó con los nenes, que era importante que no vivan esto, porque los varones son grandes. Igual ellos no siguen en sus redes sociales a la gente de Argentina", puntualizó Wanda con respecto a cómo vivieron Valentino, Constantino y Benedicto el escándalo con Icardi.

"Les agradecí a Maxi y a su novia. Yo no tengo una niñera para mis hijos y capaz quería estar tranquila o no sé, llorar. Me dieron una ayuda grande", aseguró Wanda Nara.

"Las chiquitas se quedaron en casa con mi amigo Kennys (Palacios), que pobre, se comió un garrón terrible, fue el peor viaje de su vida. Pero bueno, así te das cuenta el valor de la gente que tenés al lado", aseguró la empresaria.