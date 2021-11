El conmovedor mensaje de Claudio Caniggia a un año de la muerte de Diego Maradona

Claudio Caniggia fue uno de los compañeros de Diego Armando Maradona en la cancha de fútbol y publicó un mensaje en conmemoración a un año de su muerte

Claudio Caniggia fue uno de los grandes socios con los que contó Diego Armando Maradona a lo largo de su carrera dentro de una cancha de fútbol. A un año de la muerte del 10, El Hijo del Viento participó del programa F90 de ESPN y recordó, con mucha emoción, algunos de los momentos vividos con el Pelusa.

"Significó una parte importante de mi carrera deportiva, más allá que después cada uno juega en un equipo. Significo mucho. Diego es un tipo noble, autentico. No me llamó la atención porque siempre fue el Pelusa. Para mi siempre fue un tipo de potrero, humilde, con corazón siempre generoso. Pude tener una amistad muy linda y lo agradezco. Agradezco haber compartido con el que yo considero el más grande jugador de la historia del fútbol", reveló Caniggia.

"A mi me emocionan todos los homenajes y conmemoraciones que le hacen a Diego. Anoche en Nápoles, todo lo que le hicieron. Todo lo que le hacen constantemente y seguramente va a seguir porque es una leyenda, un mito. Es un tipo que ha dejado un legado que no ha dejado ningún otro jugador. Fue un tipo que trascendió mas que cualquier otro jugador en la historia. Ese es el legado que dejó Diego y yo me emociono cada vez que veo en las canchas como lo quieren", dijo.

Además, se reencontró con uno de los hermanos del Diego, a quien conoció antes que a él. "El Turco fue el primer Maradona que conocí. Fue en Chile. Cuando lo encuentro a Diego en mi primer partido de la Selección en Suiza, la primera palabra que me dice fue 'a vos ya te conozco porque mi hermano me ha hablado mucho de vos'. El Turco era el más chiquito del grupo", reveló Caniggia.

Claudio Caniggia y Diego Armando Maradona

Messi recordó a Maradona a un año de su muerte: "Es de no creer"

Se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona y un recuerdo muy especial es el de Lionel Messi, que se refirió al recordado Diez, quien supo dirigirlo en la selección argentina entre 2008 y 2010. En la entrevista que La Pulga brindó con el diario Marca, evocó la memoria del capitán campeón del mundo en México 1986, que además era uno de sus ídolos.

Primero se lamentó que Diego no haya podido ver la coronación de la selección albiceleste en la última Copa América, donde la Albiceleste cortó una sequía de 28 años sin títulos. "Parece mentira que ya haya pasado un año y parece a propósito también que justo cuando no está él, Argentina después de tantos años, vuelve a ser campeón", aseguró Leo.

"La verdad es que la sensación es extraña, es como de no creer. Siempre pensando que en algún momento lo vas a ver en la tele, en alguna entrevista u opinando de algo. Pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando pasó", confesó el crack rosarino que se refirió en un tono sentido al referirse a Maradona.

Messi recordó a Maradona a un año de su muerte

"La verdad es que siempre me voy a quedar con los mejores recuerdos que tuve la suerte de compartir con él", agregó La Pulga.

"Parece mentira que ya haya pasado un año y parece a propósito también que justo cuando no está él, Argentina después de tantos años, vuelve a ser campeón".????️ Messi sobre Maradona en Marcapic.twitter.com/Ejz115xPdR — Ale Liparoti ???????? (@AleLiparoti) November 25, 2021

Maradona tuvo una relación cercana con Messi cuando estuvo a cargo de la selección argentina y, más allá de esa etapa y de algunas distancias, siempre hubo respeto y cariño mutuo entre ellos. De hecho cuando Diego falleció, Leo le hizo un sentido homenaje jugando para el Barcelona cuando convirtió un gol y lo celebró luciendo una camiseta de Newell’s de 1993, cuando el recordado Diez jugó en el conjunto rosarino. En aquella época, de hecho, el rosarino, que era apenas un niño, supo acercarse al Coloso del Parque de la Independencia para verlo jugar en vivo y en directo.

Messi, además, siempre recordó cosas que aprendió de Diego como el tema de los tiros libres. Fue en en la previa del Mundial de Sudáfrica 2010 cuando el por entonces DT lo observó patear y se acercó para darle consejos sobre cómo perfeccionar sus ejecuciones. Fue un antes y un después ya que con el correr de los años el actual delantero del PSG se convirtió en un especialista en la pelota parada y cada vez que se para frente a una barrera hay una alta probabilidad de gol.