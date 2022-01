"Puso a los nenes de rehén": las acusaciones de Claudio Contardi contra Julieta Prandi

Años atrás, Julieta Prandi había hecho pública la situación de violencia que vivía a manos de Claudio Contardi, padre de sus dos hijos

Años atrás, Julieta Prandi hizo pública la situación de violencia de todo tipo que padeció a manos de Claudio Contardi, quien fue su marido y es el padre de sus dos hijos Mateo y Rocco. Cabe mencionar que Prandi y Contardi con quien mantiene un intenso conflicto ante la Justicia que llegó a obligarla a someterse a un "bozal legal" y hacerle temer lo peor: perder su tenencia.

La situación que la conductora vivió con el empresario quedó registrada en diversas notas y apariciones de la actual pareja de Emanuel Ortega que entre las últimas acusaciones, señaló al hijo mayor de Contardi como "ladrón", por haber sido parte de la estafa pergeñada por su ex por la que perdió su departamento.

No obstante, hasta ahora no se había escuchado la palabra de Contardi, que en las últimas horas cambió de estrategia y habló con la ONG Infancia Compartida, una organización que señala que su foco está puesto "en las criaturas".

Prandi y Contardi, con uno de sus hijos

"No hacemos la lucha desde el lugar de géneros, pero entendemos que es una problemática que afecta principalmente a papás y abuelas/os paternos", aseguran en su canal de YouTube donde se puede ver la entrevista de 28 minutos al ex de Prandi.

"Nunca quise hacer esto. Siempre quise preservar la salud mental de mis hijos, pero no me quedó otra alternativa que presentarme ante una cámara y contar mi verdad", se escucha decir al empresario en el video que dieron a conocer en Nosotros a la mañana.

Por otro lado, Contardi negó todas las acusaciones de su ex esposa y aseguró que sus hijos son felices con él: "Los nenes la pasan bien conmigo. Yo estoy tranquilo porque sé que no hubo ningún abuso".

Claudio Contardi y Julieta Prandi

"Confié en lo que dijeron los chicos y la Justicia y sé que es así. Lo extraño es que ella hizo la denuncia en agosto y, cada vez que el juzgado falló en favor mío, aparece un titular nuevo, que soy un estafador, que no le paso plata, que dejé a mis hijos tirados como bolsas de basura", indicó.

Además, la ex pareja de Prandi se lamentó de lo poco que puede ver a Mateo y Rocco y apuntó contra la actriz, a quien acusó de usar a sus hijos en este conflicto. "Tuve la suerte de ver a los nenes alguna que otra vez a la salida del colegio, si es que ella los mandaba cuando me tocaba buscarlos a mí", aseguró.

"Los nenes son rehenes de una guerra que solo ella sabe por qué la inició", disparó, y apuntó contra la conductora de Es por ahí: "Que en este momento no pueda ver a mis hijos es por pura y exclusiva decisión de la mamá porque en este momento no tengo nada judicial que me impida estar con ellos".

"Al final de esto, ahí uno se va a dar cuenta quién decía la verdad y quién mentía. Los amo y los extraño, ojalá esto se termine pronto y puedan estar bien con su mamá y su papá, nada más que eso", cerró el hombre, con gesto compungido.