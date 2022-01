Soledad Silveyra, a favor de la eutanasia: "Cuando sienta que algo me limita, prefiero irme"

Al justificar su postura, ante una consulta de Moria Casán, la actriz dijo: "quiero estar en este mundo mientras me pueda mover por mí misma"

Soledad Silveyra visitó a Moria Casán en su programa de las noches de El Nueve y más allá del peso específico de las artistas había un ingrediente extra. Durante 2018, habían compartido jurado en Bailando por un sueño, el ciclo que conducía Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece y las cosas no terminaron nada bien entre ellas.

En un ida y vuelta plagado de anécdotas y nombres propios, las actrices repasaron sus dilatadas trayectorias en el ambiente, salpicado con pequeñas referencias al programa que las enfrentó y con algunos momentos desopilantes, entre los que se destacó el relato de Verónica Llinás.

Pero hacia el final, la cuestión se puso seria, cuando Moria se dispuso a formular la última pregunta que llegó con la etiqueta de la muerte.

"Yo quiero militar por la eutanasia", señaló Solita, preparándose para responder. Y hacia allí apuntaba precisamente la pregunta de Moria. "¿Es verdad que te gustaría ejercer tu eutanasia?", preguntó la actriz de Brujas sin rodeos. "Sí, absolutamente. Quiero estar en este mundo mientras me pueda mover por mí misma", respondió igual de directa la ex Rolando Rivas, taxista. "Yo entiendo y respeto muchísimo a los que no deciden lo mismo que yo, pero es algo que realmente quiero hacer", agregó.

Para explayarse sobre su postura, Solita apeló a una anécdota familiar. Contó que hablaba con sus nietos sobre el tema de la muerte, siempre difícil de abordar. "Nacemos para morir. Yo le decía a los cinco que cuando yo me muera quiero haya música, que ustedes estén bien, que yo me vaya contenta", expresó. "¿Vos pensás que te darías cuenta si empezás a perder tu memoria?", continuó indagando Moria. "Cuando no me pueda mover, en cuanto sienta que tengo algo que me limita en la vida para ser feliz y para ser plena, prefiero irme", ratificó la invitada, mirando a cámara y cada vez más convencida.