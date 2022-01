¿Te gustaría vivir un año gratis en Italia? Airbnb busca anfitrión para habitar una casa en Sicilia

Muchos sueñan con irse a vivir afuera, a otro país, durante un tiempo o en forma permanente. En esta oportunidad, la empresa Airbnb lo hace posible, dado que está en busca de la persona ideal para ir durante un año a brindar servicios de anfitrión en una casa patrimonial italiana que pasó de estar en ruinas a ser una maravilla del diseño.

Con la flexibilidad de vivir y trabajar de manera remota que ha crecido durante la pandemia de coronavirus, habrá una persona que tendrá la oportunidad de mudarse a Sicilia con su familia, pareja o amigo, para habitar en esta casa restaurada de forma única. Así lo indicó un comunicado de la compañía Airbnb.

La casa es una tradicional que cuenta con tres pisos y es pintoresca, está ubicada en Sambuca y tomó fama debido a la reciente campaña "Casas a 1 euro".

Así como varios pueblos italianos, la comunidad de Sambuca se está reduciendo año con año, por ende, lanzaron la campaña "Casas a 1 euro" en 2018 para fomentar el patrimonio cultural, promover la inversión internacional y atraer a una población más joven que pueda restaurar el encanto de este pueblo, que años atrás rebosaba de energía.

do you: ☑️ consider yourself an adventurer☑️ have a passion for hospitality☑️ want to live in italy for a year, rent-free?we're looking for one person to help reinvigorate the village of sambuca by hosting. apply now ????https://t.co/jJOUqzRL6t pic.twitter.com/pVfNpuHiQa — Airbnb (@Airbnb) January 18, 2022