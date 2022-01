El triste y solitario final de Benny Hill, ícono de la comedia británica

Sin dudas Benny Hill fue un ícono para la comedia británica. Sobre su vida privada no se supo demasiado hasta después de su fallecimiento, cuando una de sus amigas más cercanas dio una entrevista en la que confesó las tribulaciones más privadas del comediante más famoso del momento. Lo cierto es que logró con su trabajo ser conocido mundialmente y hoy se lo recuerda como un referente, aunque por el tipo de humor que proponía sin dudas en la actualidad sería puesto bajo la lupa y cancelado por muchos.

Benny nació el 21 de enero de 1924, en Southampton, Inglaterra. Su nombre real era Alfred Hawthorn Hill, pero lo cambió cuando comenzó a dedicarse al humor. Hoy es recordado por su pseudónimo artístico "Benny Hill". Se dice que su padre y su tío fueron payasos y se dedicaron al entretenimiento.

Al finalizar sus estudios secundarios, Hill trabajó un período como lechero, y luego se desempeñó como chofer, operador y baterista. Trabajaba mucho y tenía pocos amigos, según su amiga Sarah Kemp el comediante llegó a sentirse muy solo.

El responsable del fenómeno de Benny Hill fue su abuelo, quien lo introdujo en el mundo del espectáculo y el teatro. Alfred decidió darle su propia marca a la comedia y comenzó a realizar actuaciones ya con el nombre de "Benny". Sus actuaciones solían tener lugar en clubes masónicos, cenas de trabajo, night clubs y teatros. Al poco tiempo, fue a una audición para el teatro Windmill, donde obtuvo su primer empleo dentro del teatro profesional.

De la radio a la televisión

Durante los años del final de la guerra y hasta que comenzó a extenderse el fenómeno de la televisión, Hill trabajó en la radio. Sin embargo, sus números no tenían nada de éxito y rápidamente comprendió que el futuro estaba en la televisión.

Para ese entonces, Hill escribía sus propios sketchs y los mandaba a la BBC, donde uno de los productores quedó encantado y le abrió las puertas hacia su primer trabajo en la televisión, el programa "Hi There", en el año 1949. A partir de allí, trabajó en apariciones recurrentes hasta que el canal le dio su propio show.

"El show de Benny Hill" fue el trabajo con el cual llegó al reconocimiento internacional y que lo mantuvo en auge por tres décadas seguidas. Durante un breve período y mientras trabajaba en su programa, Benny también tuvo un programa radial llamado "La hora de Benny Hill", que estuvo al aire entre 1964 y 1966.

El show de Benny Hill

El show de Benny Hill comenzó a transmitirse en 1955 y permaneció en el aire durante 35 años, llegando a más de 140 países. Se trataba de un programa de sketches cómicos que incluía actuaciones musicales y segmentos grabados, con un humor que se caracterizaba por ser burdo y físico.

La serie estaba co-protagonizada por Jackie Wright, Henry McGee, Jenny Lee Wright, Bob Todd o Sue Bond. En la mayoría de sus episodios, Hill estaba rodeado de mujeres jóvenes, muy arregladas pero con poca ropa. Esto ocasionó que generaciones posteriores lo consideraran un programa machista.

Benny Hill fue un ícono de la comedia británica

Suspendido durante Malvinas

En 1969 el programa fue trasladado de la BBC a la Thames Television, donde permaneció hasta 1989. En Argentina, el programa llegó cuando estaba en sus últimos años al aire. Empezó a exhibirse en 1983 ininterrumpidamente hasta 1993 en el Canal 11 (luego Telefe). Posteriormente estuvo en El Trece, y a finales de 1999 hasta el año 2002, el show volvió por el canal Azul TV (actualmente El Nueve).

Durante la guerra de Malvinas en 1982, el gobierno de Galtieri ordenó levantar el programa por venir del "país enemigo". Sin embargo, el alto rating del mismo impidió que se siguiera esta orden, además de que se transmitió el especial episodio en el que la primer ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher, aparecía ridiculizada por el conflicto bélico.

Cancelado por sexista

Se dice que Benny Hill fue el primer cancelado de la historia. En primer lugar porque John Howard Davies, jefe de la división de Entretenimiento Ligero de Thames Television, dijo que el rating estaba bajando, el programa costaba una gran cantidad de dinero y notó que el humorista parecía un poco cansado.

Tiempo después admitió que el tipo de comedia que hacía Hill tenía preocupados a algunos de los anunciantes, que reflexionaban: "Es muy peligroso tener un programa en ITV [la señal que transmitía el ciclo] que no atraiga a las mujeres porque, en cierto sentido, mueven los hilos de la billetera". El motivo era que lo encontraban machista y sexista.

Tras la presión de la audiencia, la emisora decidió renovarle el contrato a al comediante en 1990, pero ya era muy tarde, dado que luego de la cancelación del show, la salud de Benny fue empeorando rápidamente hasta su fallecimiento.

Finalmente, en 2007 su programa fue levantado del aire de la televisión inglesa definitivamente, porque los valores y las actitudes que difundía no eran acordes a la mentalidad de la sociedad del momento. La decisión resultó bastante polémica para los seguidores del programa. Cuando se anunció, alguien (nunca se ha sabido quién) hizo sonar por los altavoces la conocida sintonía del programa, «Yakety Sax». Todos rieron excepto el que anunciaba la decisión.

Su paso por el cine

Benny Hill tuvo un fugaz paso por el cine. El primer trabajo que realizó para la pantalla grande fue "Un Trabajo En Italia" (1969), una comedia de acción protagonizada por Michael Caine, en la que protagonizaba a un "experto en de chicas gordas".

También participó en películas como el film de humor detectivesco "Who Done It?" (1956), en la comedia ambientada en la Segunda Guerra Mundial "Light Up The Sky!" (1960), o en las comedias de aventuras "Aquellos Chalados En Sus Locos Cacharros" (1965), dirigida por Ken Annakin, o "Chitty Chitty Bang Bang" (1968), cinta basada en una novela de Ian Fleming.

La privacidad, clave en su vida

En la comodidad de su privacidad, lo único que le causaba un remoto placer eran sus viajes a Francia, más específicamente a Marsella, lugar del que disfrutaba visitar periódicamente. Por lo demás, todo lo que rodeó a Hill fueron absurdas obsesiones y problemas.

En una entrevista con el Daily Mirror, Benny Hill hizo una referencia sobre su soltería, diciendo que a pesar de estar rodeado de muchas mujeres, él buscaba otra cosa. "No quiero una chica glamorosa. Me gustaría una chica que trabaje en una oficina, una fábrica o una tienda. Ahí es donde las lindas con sentido común se esconden, y ahí es donde estoy buscando", dijo.

En la mayoría de sus episodios, Hill estaba rodeado de mujeres jóvenes

No obstante aquella declaración, Sarah Kemp dijo que su autoestima se encontraba por los suelos y frecuentemente comentaba que sentía que no podía ser querido o encontrarse atractivo para ninguna mujer. Más allá de algunos encuentros casuales con algunas mujeres, Hill nunca se casó ni tuvo hijos, aunque lo intentó. Le propuso matrimonio a tres mujeres distintas, una de ellas la actriz Annette Andre.

Por otro lado, Hill estaba obsesionado con el ahorro: no gastaba en casas, autos ni mucho menos ropa. Usaba las mismas prendas hasta que quedaran completamente desgastadas y arreglaba él mismo sus zapatos. Su mayor fobia era despilfarrar el dinero y terminar en la calle.

Sus últimos días

Luego de que su programa fuera cancelado, su salud empezó a empeorar notablemente, mayormente debido a sus problemas de sobrepeso. El 11 de febrero de 1992, tras un ataque al corazón, los médicos le recomendaron perder peso y hacerse un bypass coronario, a lo que se negó. Una semana más tarde se le diagnosticó una insuficiencia renal.

Dos meses después, el 20 de abril de 1992, Hill murió solo, en su casa mientras miraba televisión, a los 68 años a causa de una trombosis coronaria. Su cuerpo fue encontrado días más tarde por su productor, Dennis Kirkland, quien infructuosamente buscó contactarse con el comediante y terminó por acudir a su domicilio. Kirkland trepó en una escalera hasta el departamento de su cliente y avisó a la policía de su deceso. Su cuerpo fue inhumado en el cementerio de Hollybrook, cerca de su lugar de nacimiento.

Los rumores del patrimonio monetario de Hill eran tantos que hasta circulaban versiones de que había sido enterrado con joyas y lingotes de oro. Esto derivó en un episodio ocurrido el 3 de octubre de 1992, en el cual un grupo de ladrones profanó su tumba. Las autoridades debieron cubrir el sepulcro con cemento para prevenir futuros ataques.

Su legado se extendió por años hasta que el propio avance de la comedia y de los valores de la sociedad terminaron por sepultar también sus más gloriosos años en los televisores de todo el mundo.