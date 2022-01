VIDEO Un usuario reveló en TikTok la técnica usada por los militares para dormirse en solo dos minutos

Un usuario de TikTok dio a conocer en la red social una técnica militar para conciliar el sueño en cuestión de minutos y se volvió viral en la plataforma. Justin Agustin, entrenador para aficionados, comparte en Tik Tok distintos videos de rutinas y consejos para quienes se están iniciando en ese mundo.

En particular, se hizo viral un video en donde revela una técnica usada en el Ejército que le puede ser útil no solo a quienes entrenan, sino a cualquier persona que tenga problemas para dormir. "Hay una técnica militar probada para quedarse dormido en exactamente dos minutos después de cerrar los ojos", comienza explicando en el video el entrenador.

Revelan la técnica usada por los militares para dormirse en dos minutos

El entrenador explica que el método fue desarrollado para que los soldados pudieran dormir y tener las horas de sueño necesarias en cualquier ambiente, incluso en el campo de batalla. Más precisamente, se pensó en los pilotos de avión a la hora de crear este paso a paso.

El video señala que hay que relajar lentamente cada parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. "Empezá por relajar los músculos de la frente. Relajá tus ojos, tus mejillas, tu mandíbula y concentrate en tu respiración. Ahora bajá a tu cuello y tus hombros", describe el tiktoker para el primer paso.

Luego, al momento de bajar al cuello y los hombros, Justin remarca la importancia de que no estén tensos. Una vez logrado esto, se colocan los brazos y manos estirados al costado del cuerpo. De esa misma manera, continúa con el resto del cuerpo: "Imaginá esta cálida sensación que va desde tu cabeza hasta la punta de tus dedos. Respirá profundo y exhalá lentamente, relajando el pecho, estómago, hasta los muslos, rodillas, piernas y pies".

This ad will end in 7 seconds

Mientras se realiza este proceso también hay que tener en cuenta el aspecto mental, en el que la persona tiene que liberar su cabeza de cualquier estrés. Para hacer esto, el tiktoker recomienda "pensar en dos escenarios".

"Uno: estás acostado en una canoa en un lago tranquilo con nada más que un cielo azul claro sobre vos. Dos: estás acostado en una hamaca de terciopelo negro dentro de una habitación a oscuras", señala el entrenador.

A partir de la visualización de estas dos situaciones y el relajamiento total del cuerpo, la persona debería lograr dormirse fácilmente. En caso de que la mente esté fallando y se esté desviando nuevamente a los temas estresantes o a cualquier distracción, también hay una respuesta. Justin aconseja repetir las palabras "no pienses" durante diez segundos. Por supuesto que la técnica requiere práctica para dominarla completamente.

Te puede interesar Murió el argentino considerado el dueño de la "pelota de fútbol más valiosa del mundo"

Según el influencer, se debe ejercitar todas las noches durante seis semanas para poder llegar a realizarla con facilidad. "El 96% de las personas que dominan esta técnica pueden quedarse dormidos a los dos minutos de cerrar los ojos", asegura en el final del video.