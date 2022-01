Drástico cambio físico: así está Bridget Fonda luego de 12 años sin ser fotografiada por los medios

Bridget Fonda pertenece a una de las sagas de actores más conocida de Hollywood y ella fue toda una celebridad desde la década de los '70 hasta el año 2003. Llegó a convertirse en todo un icono sexual a lo largo de los '90 pero comenzado el nuevo siglo decidió retirarse de los focos, con una aparición estelar en el estreno de Malditos bastados, en 2009.

Fonda, que actualmente tiene 58 años, tuvo una exitosa trayectoria cinematográfica durante décadas, llegando a rodar más de veinte producciones a lo largo de los noventa. Sin embargo, un aparatoso accidente de tráfico en la costa de Los Ángeles una noche de febrero de 2003 le provocaba una lesión vertebral que le llevaría a retirarse.

La sobrina de Jane Fonda, nominada en 1989 a los Globos de Oro tras el éxito cosechado por Escándalo, ha sido ahora capturada por un fotógrafo paseando, tras más de una década sin ser fotografiada. Tal y como indica el portal Dail Mail Celebrity, la última aparición pública de Fonda fue en la premier de Malditos bastardos, hace ya 12 años.

En las nuevas imágenes de la actriz, se ve una Bridget Fonda con ropa cómoda, canas naturales y haciendo mandados junto a su perro en Los Ángeles, ciudad que visita regularmente.

EXCLUSIVE: Nineties pin-up Bridget Fonda, 58, looks unrecognizable as shy star is seen in public for the first time in 12 years https://t.co/mThjWycRo7 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 27, 2022