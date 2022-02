"Así son": Fernando Niembro apuntó contra el público de la Selección Argentina

El periodista deportivo ya no está en los principales medios, pero reapareció para dar una visión sobre el público de la Selección

La Selección Argentina está pasando por uno de sus mejores momentos. Luego de un 2021 en el que el equipo logró romper el famoso "maleficio", dado que llegó a conquistar la Copa América frente a Brasil en el Maracaná, es posible hacer esta afirmación con más contundencia. De esta manera, el equipo argentino logró que suba la efervescencia de los hinchas hacia el equipo de Lionel Scaloni, pero a quien parece que no le gusta este apoyo es a Fernando Niembro.

Desde hace tiempo, el reconocido periodista abandonó los medios principales, pero aparece de manera esporádica para dejar títulos resonantes. En esta ocasión, apareció en un informe de la cadena Win Sports de Colombia. Fue en ese contexto que trató a los fanáticos de la Selección como "veletas", ya que considera que el apoyo es solamente por el éxito conseguido.

Fernando Niembro aseguró que así "de veleta" son los argentinos

"La Selección Argentina hoy tiene el apoyo del 90% de los argentinos. Así de ‘veleta’ son los argentinos. La obtención de la Copa América ha cambiado totalmente la opinión sobre un grupo que era criticado, no respaldado y que buscó los estadios del interior porque en la cancha de River no iba a verlo nadie", afirmó Niembro.

???? "La Selección Argentina hoy tiene el apoyo del 90% de los argentinos. Así de 'veleta' son los argentinos" Fernando Niembro.#PlanetaFútbol pic.twitter.com/npguMwz02h — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 1, 2022

Claro que el repudio no se hizo esperar por parte de los fanáticos que no dudaron en reprocharle sus palabras al periodista que en el pasado ya ha tenido varios detractores, no solo en por parte de los aficionados, sino también por parte de varios periodistas con los que ha mantenido enfrentamientos en lo público y en lo privado.

Por su parte, la Selección Argentina se prepara para jugar en el Mario Alberto Kempes totalmente colmado ante la Selección de Colombia en lo que será uno de los partidos más atractivos de la jornada, no solamente por la calidad de sus futbolistas sino que porque el visitante está obligado a ganar para seguir con vida en la carrera por ir al Mundial, mientras que los de Scaloni buscarán mantener el invicto.