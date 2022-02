VIDEO | Se quedó sin camino y dio vuelta su auto 180° al límite del precipicio

Los caminos de montaña están buenos para sacar fotos, para disfrutar del aire libre, entre otras actividades, aunque a la hora de manejar hay que estar muy atentos, ya que la visibilidad y la altura pueden jugar una mala pasada.

Cuanto más alto se está, hay que prestar mucha atención a las delimitaciones de la ruta, porque por lo general del otro lado se encuentra nada más y nada menos que el precipicio.

.- Que ahí no tienes sitio para dar la vuelta.- Que no, sujétame el cubata pic.twitter.com/kZXbtMKIki — The Bearded Alien (@alexortal) January 22, 2022