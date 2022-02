"Pam & Tommy": ¿cuándo y dónde ver la nueva miniserie sobre Pamela Anderson y Tommy Lee?

Febrero inicia con un lanzamiento muy esperado: Pam & Tommy, la miniserie basada en el escándalo de la cinta sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee en la década del 90. Protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, la trama retrata la venganza de Rand Gauthier y cómo esta terminó siendo completamente diferente a lo planeado al tener en sus manos un video íntimo de las estrellas. Vio la oportunidad de utilizarlo en su favor y se convirtió en el primer clip viral de la historia de Internet, marcando un antes y después en la era digital.

¿A qué hora y dónde ver el estreno de Pam & Tommy?

La miniserie originalmente se estrenó en Hulu para Estados Unidos, pero en América latina se puede ver a través de la plataforma Star+. Los tres primeros episodios se lanzaron este miércoles en EE.UU. y el resto de la temporada se podrá ver mediante lanzamiento semanales en ambos servicios streaming. En total serán ocho episodios que relatarán la historia.

La cinta sexual más famosa de la historia

Evan Goldberg y Seth Rogen son las mentes detrás de este drama biográfico basado en los hechos reales que rodearon el romance de Tommy Lee, baterista de la banda Mötley Crüe, y Pamela Anderson, conocida por sus portadas en Playboy y su rol en Baywatch. El guion estuvo a cargo de Robert D. Siegel, y el cineasta Craig Gillespie (recientemente dirigió Cruella) se sentó en la silla del director.

El elenco está liderado por Lily James (La cenicienta) y Sebastian Stan (Falcon y el Soldado de invierno), y cuenta también con las actuaciones de Rogen, Nick Offerman (Parks and Recreation) y Taylor Schilling (Orange is the New Black). Entre los actores secundarios figuran Pepi Sonuga, Andrew Dice Clay, Spenser Granese, Mozhan Marnó, Fred Hechinger, Mike Seely y Jason Mantzoukas.

Pam & Tommy se inició como un proyecto en 2018 e inicialmente se fichó a James Franco para interpretar al músico y dirigirla, sin embargo, el actor terminó por abandonar la idea que estaba en manos de Seth Rogen y Evan Goldberg. A finales de 2020, Hulu anunció que la historia se convertiría en una serie limitada de ocho episodios, y poco más de un año más tarde, se confirmó su estreno a nivel mundial.

Lo que más llamó la atención durante el rodaje del año pasado fueron las fotografías de James y Stan completamente caracterizados como los artistas considerados símbolos sexuales en esa época.

La estrella de Marvel se lució con tatuajes y piercings, además de hacer un gran esfuerzo para simular sus movimientos en la batería. La actriz de Mamma Mía! Vamos otra vez atravesó una transformación física y pasó horas en el departamento de maquillaje y prótesis para interpretar a la modelo canadiense que alcanzó la fama por sus fotografías para Playboy.