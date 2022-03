Oscar 2022: el momento en que Will Smith golpeó a Chris Rock, ante un desafortunado chiste sobre su esposa

Muchas veces los Oscar regalan postales confusas, momentos incómodos o chistes que no salen del todo bien y dejan al público entre la sorpresa y la risa nerviosa. Pero sin lugar a dudas, la edición 2022 de los premios de la Academia será recordada (entre otras cosas), por un violento episodio entre Will Smith y Chris Rock, que perturbó tanto a los espectadores como a los propios asistentes que colmaban el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Todo comenzó cuando el comediante Chris Rock subió al escenario, y comenzó a presentar su monólogo humorístico. En el transcurso del discurso, Rock hizo un chiste sobre Jada Pinkett Smith, diciendo que esperaba que protagonizara la secuela de G.I. Jane (en ese film, Demi Moore interpretaba a una mujer que afeitaba su pelo cuando entraba en la Marina de Estados Unidos). En más de una oportunidad, Pinkett Smith contó que sufría de alopecia, y como pierde mucho cabello, terminó por elegir rapar su cabeza.

Will Smith junto a su esposa antes del escándalo.

Hasta ese momento, todo parecía una broma de mal gusto, aunque pautada, como muchas de las que suceden en los Oscar. Pero la mirada de fastidio de Pinkett Smith, delataba que el comentario no le había caído bien.

En ese mismo momento, ocurrió lo impensado. Will Smith, que se encontraba en la primera fila y sentado junto a su pareja, de golpe apareció en el escenario y se dirigió hacia Chris Rock. Sin mediar palabra, la estrella de King Richard: una familia ganadora le dio un golpe en el rostro al humorista, cuya única reacción fue intentar hacer un chiste sobre cómo Smith le pegó "una flor de paliza".

El escándalo de los Oscar

Hasta ahí, los presentes reían con entusiasmo, suponiendo que todo se trataba de un número de comedia. Pero la situación ganó en intensidad, cuando Smith, ya de regreso a su asiento, vociferó dos veces la misma frase: "Mantené el nombre de mi esposa lejos de tu puta boca" (en inglés: "Keep my wife´s name out of your fucking mouth"). La expresión en el rostro de Smith, que no podía ocultar una furia evidente, desencajó a los presentes, que en ese instante comprendieron que lo sucedido no fue ningún chiste, y que realmente el actor le había pegado al presentador.

La velada siguió su curso normal, y cuando a continuación subió al escenario Sean Combs a presentar un homenaje a El Padrino, el músico expresó: "Will y Chris, vamos a resolver todo esto como una familia. Avancemos y solucionemos las cosas con amor". Por otra parte, y durante la pausa publicitaria, algunas filmaciones amateur registraron a Denzel Washington y Tyler Perry conteniendo a Smith, a un costado del escenario.

Pocos minutos después, Will Smith subió al escenario a recibir su estatuilla en el rubro a mejor actor. Visiblemente contrariado, dubitativo y con los ojos llorosos, él pronunció un discurso en el que ensayó una suerte de disculpa: "Richard Williams era un feroz defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y que sea. Me están llamando en la vida a amar a la gente, a proteger a la gente, y yo sé que al hacer lo que hacemos, la gente habla locuras sobre nosotros, nos faltan el respeto, y que ante eso debemos sonreír y hacer de cuenta que todo está bien". Más adelante, agregó: "Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso, y no lloro por el premio, sino que se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la academia me vuelva a invitar".

El episodio que dejará consecuencias

El episodio entre Will Smith y Chris Rock, tuvo un esperable rebote en redes.

En Twitter muchas personas compartieron sus impresiones, pero más importante aún, destacaron que la televisación de ese momento no fue la misma en todos los países. Según informaron usuarios, en Estados Unidos la señal ABC silenció el audio durante unos segundos, para que no sea audible el insulto de Will Smith, algo que no sucedió en Latinoamérica ni en otras emisiones del resto del mundo.

Sin lugar a dudas, este no solo será uno de los mayores escándalos en la historia de los Oscar, sino que también puede llegar a traducirse en nuevas medidas de seguridad de cara a las próximas galas.