La historia de Silvina Soria, la "influencer sexual" que fue piquetera

Tras la viralización de un video suyo que duraba aproximadamente 15 segundos -alcanzó las 32 millones de reproducciones en Tik Tok en una semana-, Silvina Soria alcanzó una popularidad que la lanzó a la fama virtual. La mujer de 35 años se define como "influencer sexual" y ya tiene miles de seguidores en sus distintas cuentas de redes sociales, aunque no siempre trabajó en este rubro: antes era piquetera.

De piquetera a "influencer sexual" en Tik Tok

La particularidad es una de las palabras que podría definir a la historia de esta mujer. En diálogo con la periodista Gisele Sousa Dias para el portal Teleshow ella se define como "ama de casa y madre". Actualmente está separada, tiene tres hijos y antes de convertirse en "influencer sexual" se desempeñaba como piquetera.

"Cuando tenía 15 años nos empezaron a mandar a los comedores y a los merenderos. Ahí arrancamos con los piqueteros, por la necesidad… Hacíamos pastelitos, tortas fritas, buñuelos y salíamos a vender a las puertas de los colegios y de las fábricas, pero no alcanzaba. Mi mamá nos llevaba a mí y a mi hermana más grande a estos lugares, donde nos daban mercadería: fideos, arroz, aceite, polenta, una miseria", recuerda la joven.

A continuación, precisa que junto a su familia participaban del "Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón". "En ese momento nos llevaban a cortar el puente Pueyrredón por 150 pesos, ese era el monto del plan social", relata.

Silvina Soria actualmente se define como "influencer sexual"

La historia de Silvina Soria

"Íbamos dos veces a la semana, tres, nos tenían desde la mañana cortando el puente, o ahí donde está el Carrefour de Avellaneda. Íbamos en tren o en micro, nos pasaban a buscar, y estábamos hasta las 5 de la tarde todos parados ahí, también teníamos que ir los sábados", contó la mujer.

Y continuó: "Tenías que faltar al colegio, te morías de calor, de sed… Yo me daba cuenta de que no valía la pena, que nos estaban manejando, hasta el gobierno nos estaba usando…pero ¿qué pasaba? Mi mamá estaba metida ahí y como que te lavan el cerebro y también te amenazan: ‘Si faltás al piquete, te sacamos el plan’".

La situación familiar se agravó, por lo que Silvina siguió siendo piquetera durante el 2002 y el 2003.

Desde cuándo es "inluencer sexual"

En el año 2003, y tras el homicidio de su madre, Silvina comenzó a grabar y vender videos eróticos y porno a pedido de sus clientes.

SIlvina se define como "influencer sexual" pero no se considera una "trabajadora sexual"

"Yo elijo lo que hago", dice, contundente. Y continúa: "Yo elijo comercializar mis videos. No es un trabajo para cualquiera, hay que ser viva, saber vender, yo les mando una foto a mis seguidores y los mantengo calientes, hago que quieran más".

A continuación, agrega: "Hay que ser buena vendedora, buena convenciendo, no es solamente ponerse una bombachita y tirarse en la cama… Un mes malo gano unos 150.000 pesos. El mes que más gané me lo acuerdo perfecto: medio millón de pesos".

Silvina Soria no cree ser una "trabajadora sexual"

Cabe mencionar que Silvina destaca que no se considera una "trabajadora sexual". "No es que voy a Constitución con una cartera y la revoleo en la esquina o me paro en la puerta de un hotel a levantar clientes. Yo tengo mis seguidores y lo que hago es a través de una pantalla. Yo gano muy bien por ahí", concluye.