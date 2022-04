Películas recomendadas de Netflix: todas las novedades y estrenos de 2022 para disfrutar en Semana Santa

Como todos los meses, las películas recomendadas de Netflix están a la orden del día y el listado de novedades para tener en cuenta es cada vez más interesante, a fin de poder disfrutar de un buen estreno en cualquier momento del día.

Para este mes, las propuestas que se encuentran entre las películas recomendadas de Netflix, que no se deben dejar pasar por alto, van desde dramas e historias de amor, hasta comedias insólitas y muy divertidas, algunas de ellas protagonizadas por grandes actores argentinos.

Además, es sabido que los entretenimientos para quienes gustan de las grandes producciones cinematográficas o de las series son día a día más abundantes, ya que aparecen también propuestas en HBO, Amazon Prime, Filmin, Disney +, Movistar + y la propia cartelera de los cines.

En este caso, repasamos las películas recomendadas de Netflix y te contamos cómo te podes preparar para el fin de semana largo de Pascuas si no tenés planes de salir de viaje.

Cuatro propuestas bien variadas del ranking de películas recomendadas de Netflix 2022

Entre las películas recomendadas de Netflix arrancamos por cuatro propuestas que combinan desde la fantasía e inocencia hasta la risa más genuina, contemplando en este caso un estreno con el gran actor argentino Guillermo Francella.

Apolo 10½

Una infancia espacial: puede ser que nadie se entere, pero entre las películas recomendadas de Netflix se estrenó la mejor película en mucho tiempo gracias al cine de animación. Esta vez, además, de la mano de un cineasta tan enorme como humilde y poco publicitado como Richard Linklater. Se trata de una mirada nostálgica, filtrada por los recuerdos y la fantasía a una infancia que, gracias a la película, se podrá soñar.

Una de las películas recomendadas de Netflix: Batalla Freestyle.

Batalla Freestyle

Una adolescente se debate entre sus padres, su amor por un chico atractivo y su equipo de baile freestyle. Es una de las películas recomendadas de Netflix no por lo original, porque hubo muchas historias parecidas, sino porque es hipnótico ver bailar a la gente. Esta opción dentro de las películas recomendadas de Netflix es noruega y es tendencia en Netflix.

Granizo

Entre las películas recomendadas de Netflix no podemos dejar pasar por algo la comedia argentina, que siempre es capaz de alegrar la noche. Protagonizada por Guillermo Francella, este film cuenta la historia de un importante meteorólogo que falla en su previsión de una tormenta de granizo, lo que genera una gran ira nacional contra él.

Granizo, películas recomendas de Netflix con actores argentinos.

Golpe de suerte

Jason Segel, Jesse Plemons y la it girl de la casa Lily Collins encarnan al extraño trío de este atípico thriller en el que un hombre se cuela en la casa de una pareja multimillonaria. Casi se hacen amigos y todo. Es otra de las opciones para tener en cuenta como películas recomendadas de Netflix.

Más películas recomendadas de Netflix

El listado para tener en cuenta para 2022 sigue con otros estrenos que ya están disponibles y algunos que aún no llegaron a la pantalla chica pero que debutarán en breve.

Cangrejo negro

Es un film sueco para tener en cuenta como una de las películas recomendadas de Netflix, lleno de acción y tensión. Haciendo honor a su nacionalidad y situada en un futuro postapocalíptico, cuenta la historia de seis soldados llevando un paquete que podría poner fin a la guerra a través de un territorio helado y hostil.

Hoy se arregla el mundo

Es otra de las alternativas entre las películas recomendadas de Netflix. Es una comedia familiar argentina protagoniza Leonardo Sbaraglia. Lo que sucede es que se encarna a un presentador de Talk Show, de esos que reencuentran a sus invitados con la familia o las parejas tras años sin verse. Lo único familiar que tenía era su hijo, solo que al descubrir que o es suyo tendrán, juntos, que buscar al "verdadero padre".

El rescate de Ruby

Mi padre estaba empeñado en ver "el documental del perro" en Netflix. Trataba, como él aseguraba, de un pero ingobernable abandonado por su exceso de energía una y otra vez por sus dueños. Todo hasta que cae con un dueño adecuado que lo utiliza como perro de rescate. No era un documental sino una película de ficción pero, en su defensa, está basada en hechos reales. Todo un tributo al amor canino para quien ya haya llorado demasiado con Hachiko.

Un lugar seguro

Esta alternativa dentro de las películas recomendadas de Netflix es un drama turco para emocionarse. Al contrario que en las novelas, en este caso se agrega la madurez y el melodrama de la trama. Y eso que va de una madre soltera que conoce al hombre de sus sueños mientras padece una enfermedad terminal.

Risas, llantos y otros dramas

El largo listado de películas recomendadas de Netflix sigue para todo el 2022 con otros films que realmente sorprenden.

Hasta que nos volvamos a encontrar

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias protagonizan esta comedia romántica peruana, una buena alternativa entre las películas recomendadas de Netflix. Se trata de una historia de placer culpable con bellos paisajes tapados por dos protagonistas igual de atractivos cruzando miraditas al ocaso. ¿El punto de partida? Un millonario hotelero y una humilde mochilera.

Películas recomendadas de Netflix: hasta que nos volvamos a encontrar.

El proyecto Adam

Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Catherine Keener, Jennifer Garner y Mark Ruffalo son las estrellas que Netflix ha juntado bajo la dirección de Shawn Levy (director principal de Stranger Things) para crear esta aventura de ciencia ficción en el que el personaje de Reynolds debe viajar al pasado para pedirle ayuda a su yo de 13 años. ¿Éxito asegurado? Todos dicen que es una de las grandes películas recomendadas de Netflix.

Perdidos en el Ártico

Es una de las películas recomendadas de Netflix con Joe Cole y Nikolaj Costet-Waldau (eterno Jaime Lannister de Juego de tronos) quienes encarnan a los exploradores de Alabama, una expedición real de 1909 que arrojó luz sobre la realidad del Ártico y las disputas políticas por el territorio. De paso, ellos pasaron mucho, mucho frío.

Fin de semana en Croacia

Es un thriller donde se persigue a dos chicas de escapada a Croacia, pero una de ellas desaparece. La otra, por supuesto, se dedicará a buscarla descubriendo mil mentiras y revelaciones sobre su compañera.

Películas recomendadas de Netflix: otras propuestas

Son más las propuestas que aparecen como las películas recomendadas de Netflix, las cuales también sirven para reflexionar o soñar.

Piratas: El último tesoro de la corona

Entre las películas recomendadas de Netflix aparece esta opción de aventuras que se convirtió en una de las más vistas, llena de acción y aventuras.

El regreso a casa de Madea

Es una de las películas recomendadas de Netflix que se basa en una historia sencilla pero que da mucha risa. Eso sí, se supone que es una secuela, concretamente de Tyler Perry's A Madea Family Funeral, pero no debería importarte.

Sin respiro

Si algo gusta más que los thrillers coreanos son los remakes occidentales de los thrillers coreanos. Eso sí, es raro que sean los europeos y no los americanos los que lo llevan a cabo. Pero no cabe duda de que entre las películas recomendadas de Netflix este film francés sobre un policía corrupto intentando tapar sus traiciones, creando mucha más por el camino, ha hecho honor a su nombre en los espectadores.

Películas recomendadas de Netflix: Sin respiro, un film para ver.

La matanza de Texas

En 1974 Tobe Hooper revolucionó el terror estadounidense y con apenas financiación marcó lo que se convertiría en los ochenta en el terrorífico y sangriento género slasher.

Casi 50 años después, Leatherface y la soleada Texas siguen aterrorizando al personal y una muestra es esta nueva. Un nuevo grupo de adolescentes llega al pueblo del asesino de la motosierra, pero esta vez se les unirá Sally Hardesty (Olwen Fouéré), la superviviente de la original ¿Cerrará el círculo y acabarán definitivamente con él?

De adolescentes, sangres y más dramas

Las películas recomendadas de Netflix pasan por otras historias muy atractivas.

A través de mi ventana

Entre las películas recomendadas de Netflix, la generación de A tres metros sobre el cielo ya empieza a tener que mirar precios de viaje a Turquía y comparativas de las mejores cremas antiarrugas del supermercado. La nueva generación tiene a Ariana Godoy, la autora del fenómeno literario A través de mi ventana que ahora ha explotado en Netflix. Una buena experiencia para adolescentes.

Amarrados al amor

Entre El juego del calamar, Estamos muertos o Parásitos, puede que nuestra idea de la ficción coreana sea sangrienta, pero lo cierto es que tienen su versión similar. Los llaman, como con el k-pop, k-dramas, y esta comedia romántica basada en un exitoso webcomic es el último ejemplo y una de las películas recomendadas de Netflix recién estrenadas.

El privilegio

Es una película alemana que cuenta la historia de un grupo de adolescentes, estudiantes de instituto, que descubren una peligrosa trama criminal que les lleva a una serie de sucesos sobrenaturales. Es ideal para los que no tienen tiempo de ver Dark.

Tácticas en el amor

Si no tienes tiempo de telenovelas turcas y tampoco de sus dramas, aquí podrás disfrutar en solo 97 minutos de lo mejor de cada casa entre las películas recomendadas de Netflix. Es una atractiva bloguera de moda y un igualmente guapo ejecutivo que apuestan que lograrán que el otro se enamore de ellos con sus infalibles tácticas.

Todas las películas recomendadas de Netflix a un solo clic.

El páramo

David Casademunt se estrena en el film, una de las películas recomendadas de Netflix, con esta propuesta protagonizada por Inma Cuesta y Roberto Álamo. Aislados en un ambiente rural en el Siglo XIX, la familia protagonista será puesta a prueba con la aparición de una misteriosa bestia que tiene muchas lecturas terroríficamente reales. A medio camino entre thriller psicológico y terror rural, analizamos todos los detalles de la historia de la bestia y su final en este artículo.

Lo que viene de Netflix

Amor de madre - Estreno 29 de abril

Todos conocemos a algún hombre de mediana edad que no tiene ni pretende tener mejor cita de San Valentín que su madre. Con Quim Gutiérrez y Carmen Machi, 'Amor de madre' construye su comedia en torno a un novio plantado en el altar que se va con su animosa madre de Luna de Miel para no perder el dinero.

Garra - 10 de junio

Producida por Adam Sandler y Lebron James y protagonizada por el primero junto al jugador de baloncesto español Juancho Hernangómez, 'Garra' es un drama deportivo que permite motivarse. La historia es la de un ojeador venido a menos, Sandler, que apuesta por un jugador extranjero de tortuoso background, y se lo lleva a la NBA para triunfar.

Tyler Rake 2 (estreno próximamente)

Entre las películas recomendadas de Netflix, ‘Tyler Rake’ fue algo así como ‘El juego del calamar’ de las películas de Netflix. Aunque su final invitaba a no pensar en la secuela, su éxito forzaba todo lo contrario. No tardó en confirmarse que ya está en marcha, y con Chris Hemsworth a bordo repitiendo su papel. No sabemos si se sitúa antes o después de la primera cronológicamente hablando, pero está claro que a veremos mucha acción de nuevo.

Puñales por la espalda 2 (estreno próximamente)

Aunque nos pese que Ana de Armas no repita en la secuela, la premisa de la película de Rian Johnson es clara, un nuevo misterio, un nuevo reparto. Solo repetirá el detective de Daniel Craig. Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson, Kathryn Hahn o Ethan Hawke ya han sido confirmados en un nuevo elenco de estrellas.

Más propuestas para esperar en el año

Dentro de las películas recomendadas de Netflix, otras de las propuestas que se están por estrenar son las siguientes:

The Gray Man (estreno próximamente)

Los hermanos Russo se han hecho con un reparto liderado por Ryan Gosling y Chris Evans para afrontar la que será su producción más grande tras dejar atrás ‘Vengadores: Endgame’. En este thriller sobre un ex agente de la CIA convertido en asesino también aparecen Jessica Henwick, Regé-Jean Page o el crush de todo el mundo inteligente, Ana de Armas.

Varias películas recomendadas de Netflix se estrenarán a lo largo del año.

The Killer (estreno próximamente)

Todavía seguimos indignados por la cancelación de Mindhunter y Mank no llegó a compensar la ofensa. Veremos si vuelve el mejor Fincher con The Killer, cinta que difícilmente llegará en 2022, comenzará su rodaje en enero, pero Fincher rueda muy lento) y que protagonizan Michael Fassbender y Tilda Swinton, a falta de confirmarse más nombres. The Killer se basa en una novela gráfica homónima sobre un letal asesino en crisis mental.

White Noise (estreno próximamente)

Noah Baumbach regresa a Netflix tras Historia de un matrimonio, y lo hace de nuevo con Adam Driver y también con Jodie Turner-Smith o su esposa, Greta Gerwig. Adaptación de la novela de Don DeLillo, la película muestra un desastre medioambiental y la lucha del personaje de Driver, Jack, un profesor universitario, para contrarrestarlo.