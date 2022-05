Subastaron en casi 9 millones de dólares la mítica camiseta de Maradona con la que le metió dos goles a Inglaterra

La icónica camiseta que utilizó Diego Maradona con la Selección argentina frente a Inglaterra en el Mundial de México 86, se subastó por una cifra récord cercana a los 9 millones de dólares.

La subasta cerró al mediodía de Argentina y, si bien ya desde hacía algunos días tenía una oferta de cinco millones de dólares, sobre los últimos minutos la puja fue elevando el valor.

Finalmente, la casa de subastas Sothebys informó que la camiseta se la llevó un oferente por 7.148.500 libras esterlinas, unos 8,92 millones de dólares.

No obstante, todavía no se dio a conocer la persona que se hizo con el preciado objeto que marcó una época en el fútbol mundial, dado que la camiseta azul con el número 10 plateado, la utilizó Maradona para marcar los dos goles que le convirtió a Inglaterra, el de "La mano de Dios" y el "Mejor del siglo".

El partido en el que Maradona usó esa camiseta se disputó el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca de México y terminó con el triunfo de Argentina por 2 a 1, siendo que Gary Lineker descontó para el conjunto inglés.

La camiseta es auténtica y está intacta

"La camiseta está en buenas condiciones generales consistentes con el uso intensivo, la transpiración y la actividad atlética. Ligero deshilachado en el dobladillo en la parte inferior delantera de la camisa y manchas menores en todas partes", era la descripción que tenía el producto en el sitio de subastas.

Quien tenía la camiseta en su poder y la puso a subasta fue el ex defensor de la selección inglesa Steve Hodge, y antes de esto la vestimenta estaba exhibida en el Museo del Fútbol de Manchester.

¿Cómo consiguió Hodge la camiseta de Maradona?

Tras el triunfo de la Argentina en cuartos de final del Mundial, el mediocampista relató que se la pidió directamente a Diego.

"Pensé, no volveré a estar aquí. Intentaré conseguir una camiseta... Le di la mano a Maradona. Estaba siendo acosado por sus compañeros. Así que pensé: ‘No tiene sentido, simplemente déjalo’". Hodge luego hizo una entrevista televisiva y luego tuvo un segundo encuentro con Maradona.

"Después de la entrevista bajé a los vestuarios… Mientras bajaba, Maradona caminaba con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos, tiré de mi camisa como si dijera ‘¿Hay alguna posibilidad de intercambio?’. Él se acercó y me dijo que sí. Y ahí las intercambiamos", detalló.

Se comprobó la veracidad de la casaca de Maradona.

En el libro de Maradona "Mi Mundial, mi verdad", escrito por el periodista Daniel Arcucci, Diego explicó: "En el camino al vestuario, un inglés, creo que Hodge, no sé, me enteré después, me pidió cambiar la camiseta. Yo le dije que sí y la cambiamos".