"¿Me estás ponchando las tetas?": la imperdible imitación de Viviana Canosa que hizo la Negra Vernaci

La "Negra" Elizabeth Vernaci realizó una divertida una ácida imitación de Viviana Canosa en su programa radial.

"Sacame la música, ponchane la boca, ponchame las tetas, ponchame la concha", lanzó Vernaci en una de sus ya habituales de Canosa.

"Por cada uno de ustedes voy a luchar. ¿Saben quién me da la fuerza para seguir luchando? Soledad Acuña, por fin una mujer con los dos huevos bien puestos", continuó Vernaci, en alusión a la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el lenguaje incluviso en las escuelas.

"Roñosas, emporedadas, faltas de empatía, ¿no se las cogieron a ustedes? Lesbianas reprimidas. Esas son las mujeres que no está dejando este Gobierno", prosiguió Vernaci en su rol de Canosa. Y añadió: "Le sacan la plata a sus maridos, no como yo, que no necesito de nada ni de nadie porque soy genial, tengo talento y tengo la argolla limpia, porque me la lavo todos los días".

"Están solas, son asquerosas, las odio a todas. Encima opinan. No se dan cuenta que la única que puede opinar soy yo", concluyó.

La parodia de Vernaci sobre Viviana Canosa es ya un segmento habitual de su programa radial. A continuación, otra de sus imitaciones: