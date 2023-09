El ataque de furia de Aryna Sabalenka tras perder la final del US Open

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka tomó el control del ranking femenino de la WTA desbancando a la polaca Iga Swiatek, líder de la clasificación por 75 semanas. El logro llega después de la buena performance en el US Open, en la cual llegó hasta la final del certamen pero su camino se cruzó con la otra estrella del momento: Coco Gauff, la joven norteamericana, quien alcanzó el Grand Slam tras remontar el partido.

Al parecer, la derrota frente a Gauff caló hondo en Sabalenka. Porque si bien la procesión pareció ir por dentro a la hora de la premiación, una vez que agarró su trofeo del segundo puesto, Sabalenka llegó al vestuario del Billie Jean King National Tennis Center y no pudo con su genio: tal como muestra el video, dejó el laurel sobre su bolso, eligió una de sus raquetas y no dudó en destrozarla contra el suelo, en una grabación que no tomó la transmisión y se conoció horas después de la derrota.

La Wilson quedó hecha pedazos y Sabalenka la tiró al tacho de basura. Este gesto que ha generado cierto debate en el mundo del tenis pero sobre también ha querido pronunciarse Judy Murray, la madre de Andy Murray, que lamentó que este video de este momento íntimo se hiciese público. "Este vídeo nunca debió hacerse público. Es un momento privado en una sala de entrenamiento vacía tras la decepción de perder una final de Grand Slam".

Sabalenka reacciona con humor a la polémica

Una polémica sobre la que la propia Sabalenka ha querido reaccionar con humor después de que Dave Portnoy, de Barstool Sports, publicase un vídeo mostrando las imágenes de Sabalenka con su cara tras perder la apuesta que hizo por Sabalenka en la final.

Un episodio cómico que Sabalenka se tomó con humor en sus redes sociales con este mensaje. "Dave Portnoy, siempre eres bienvenido en mi box. Nos vemos en el Miami Open".