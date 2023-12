Ailén Bechara ilumina las ciudades del mundo como Embajadora de la Navidad con No Mames Wey

Se acerca la Navidad y No Mames Wey (NMW) lo celebra lanzando su campaña "Fucking Merry Christmas". La modelo elegida internacionalmente fue Ailén Bechara que, a partir de hoy, aparecerá en las principales ciudades de los Estados Unidos, Dubái, España, Portugal, Paraguay, y, por supuesto, Argentina.

Se trata de una campaña canalla al más puro estilo NMW con el que la famosa cadena de tacos, lanza su nueva línea crunchy para desear unas crujientes navidades a sus clientes.

En el spot se muestra cómo Ailén Bechara se prepara para celebrar la Navidad mientras le suceden multitud de contratiempos lo que hace que tenga un día de horrible. "Lo que queremos mostrar es que en Navidad no todo es de color de rosa, puedes tener un mal día, pero todo tiene solución si acudes a No Mames Wey y disfrutas de un taco crunchy", explica Roger Antelo, CEO de No Mames Wey.

Los tres productos que se comercializarán son una edición limitada de taco crunchy, quesadilla crunchy y burrito crunchy que incluirán como ingrediente extra totopos para hacer que los productos crujan en la boca. "Es una forma de romper con todo, es el mensaje que queremos dar para que, en caso de que algo o alguien te fastidie la Navidad, respires, saborees, disfrutes y tengas tu momento de dejar todo atrás", explican desde la compañía.

La campaña estará activa hasta el 10 de enero de 2024.

Sobre No Mames Wey

La cadena de taquerías surge en 2021 de la mano de Roger Antelo, CEO de Gadea Group y de Samuel Salinas, director comercial de Proceed. No Mames Wey es un concepto diferente de restauración mexicana con una propuesta atrevida y con un modelo de negocio disruptivo. Cuenta con más de 30 locales abiertos y un ambicioso plan de expansión que les llevará a abrir sucursales en todo el mundo.