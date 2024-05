Netflix arrancó este jueves con sus nuevos lanzamientos, y entre los títulos que lanzaron, aparece "Bodkin", también conocida como "Bodkin: A Dark Comedy Podcast", es una serie de comedia negra y suspenso que ya está generando muchas repercusiones.

Se trata de una producción que ha sido elogiada por su humor negro, su suspenso y sus actuaciones. Algunos críticos la han comparado con series como "Only Murders in the Building" y "Fargo", mientras que otros la han calificado como una comedia original y refrescante.

Lo nuevo de Netflix: de qué trata la serie "Bodkin"

La serie sigue a un grupo de podcasters aficionados que deciden investigar la misteriosa desaparición de tres personas en un pueblo costero irlandés llamado "Bodkin".

A medida que profundizan en la investigación, se encuentran con una serie de personajes peculiares y secretos oscuros, lo que los lleva a cuestionar todo lo que creían saber sobre el pueblo y sus habitantes.

"Bodkin", ya disponible en Netflix, es una comedia negra que promete ser un éxito

"Un equipo diverso de podcasters se dispone a investigar unas misteriosas desapariciones que datan de décadas atrás en un cautivador pueblo irlandés lleno de oscuros secretos", adelanta la sinopsis de la seroe.

Y agrega: "En cuanto empiezan a tirar del hilo, descubren una historia mucho más rara de lo que imaginaban. Mientras estos héroes tratan de discernir entre realidad y ficción -en relación con el caso, sus colegas y, lo que es más doloroso, con ellos mismos-, la serie desafía nuestra percepción de la verdad y destapa las historias que nos contamos para justificar nuestras creencias o ratificar nuestros miedos", concluye el resumen.

La serie fue descrita por Tonia Davis, productora ejecutiva, como un "thriller perversamente irónico que cuestiona la verdad, la narrativa y el propósito mismo de cada una".

Mirá el trailer de Bodkin, la nueva serie de Netflix

El detalle de la nueva serie de Netflix:

Género: Comedia negra, suspenso

Creadores: Jez Scharf y Michael Walker

Elenco: Will Forte, Siobhán Cullen, Robyn Cara, David Wilmot, Chris Walley, Lauren Tomkins, Ruaidhrí Conroy, Maeve Higgins, Peter Coonan

Número de temporadas: 1

Número de episodios: 6

Duración de los episodios: Aproximadamente 50 minutos

Lanzada recientemente, esta serie de tan solo seis capítulos promete convertirse en un nuevo éxito de Netflix. Para los amantes del humor negro y el misterio, puede ser un plan perfecto para maratonear durante el fin de semana.