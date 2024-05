Pidió una milanesa napolitana en Ciudad del Este y quedó asombrado por el precio: "Descomunal"

Ciudad del Este es un destino que no sólo atrae a los argentinos por su cercanía respecto de Brasil o las Cataratas del Iguazú, sino que se trata de un lugar conocido por sus precios baratos para comprar indumentaria, tecnología, entre otros productos.

En este contexto, un tiktoker relató cómo es almorzar en esta ciudad y qué rango de precios se manejan.

"Me vine a San Telmo porque quiero sentirme como en Buenos Aires", señala el encargado de la cuenta @modojuanchi en TikTok e Instagram. Y agrega: "Es espectacular y tiene unos precios que ni te cuento. Es una locura, venite a comer acá. Descomunal. Ahora te voy a contar un poquito más sobre los precios regalados que tienen en este lugar".

Pidió una milanesa napolitana en Paraguay: el precio que pagó

El influencer, que se define como "especialista en la triple frontera" y que cuenta con más de 300.000 seguidores en TikTok hizo un recorrido por el restaurant que lleva el mismo nombre que el barrio porteño. "Cómo van sacando los platos es espectacular. Es un lugar rico, barato y con mucha gente del extranjero. Ahora vas a ver lo que me voy a pedir", dice al respecto.

Y continúa: "Mirá lo que es esto que me trajeron, te lo tengo que mostrar para que veas que es descomunal. La pinta que tiene. Suprema a la napolitana con puré de papas, una sprite y no vas a poder creer lo que me salió".

Al final de su breve reel revela el precio: "42.000 guaraníes (u$s5,83) o 5.800 pesos. En el extranjero, en Ciudad del Este, Paraguay. Aunque parezca mentira, estoy pagando en dólares y mirá lo barato que me sale comparado con Argentina. Una verdadera locura".

El misterio de la milanesa napolitana: ¿es una creación argentina o italiana?

La milanesa, que suele creerse muy argentina, se come también en Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, y hasta México acaso sin el entusiasmo voraz de aquí, y está clarísimo que es una adaptación de la muy previa cotoletta italiana (hay especialidades en Milán. La ciudad del norte que le da el nombre argentino, Nápoles y Palermo).

Pero el mapa gastronómico del mundo muestra una serie de ideas muy similares a la de Italia, entre ellos el escalope à la milanaise en Francia, el escalope en Portugal, un plato llamado wiener schnitzel (bistec vienés) en la cultura germánica y el tonkatsu de la japonesa, lo que lleva a pensar que la idea de la carne empanizada es bastante universal, según NA.

Lo que es netamente local tiene que ver con el momento en que al dueño de la pizzería Nápoles, frente al Luna Park, se le ocurrió ponerle la salsa, el queso y el orégano con que confeccionaba las pizzas a las milanesas de ternera, propiciando un bautizo más que raro.

Lo que sí es muy argentino es la ductilidad en torno a la milanesa, que puede ser de carne de vaca, de cerdo, de pollo, de pescado, de soja, de berenjena, al horno o frita y acepta muchos tipos de acompañamiento desde las papas fritas a las rústicas, desde los purés a las ensaladas, e incluso protagoniza uno de los sándwiches más contundentes que puedan imaginarse.