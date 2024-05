Si bien muchos no pueden disfrutar de las pastas porque se preocupan más por la balanza, lo cierto es que se trata de uno de los platos preferidos por los argentinos. A tal punto es así, que suele formar parte del ritual de los domingos de muchas familias que se reúnen alrededor de la mesa con un plato de pasta adelante.

Por eso, siempre que aparece un restaurante que tiene a las pastas como plato principal, nos despierta la curiosidad. Esto fue lo que pasó con un lugar que visitó una instagramer que tiene una particularidad: además de cocinar pastas, el dueño fue participante de MasterChef.

Uno de los mejores lugares para comer pastas, y es de un ex MasterChef

La generadora de contenido Rocío, quien hace unas semanas presentó el bodegón más barato de Buenos Aires, ahora compartió desde su cuenta de Instagram @lachicadelbrunch el video en el que muestra algunos de los platos que se puede comer en el restaurante de un ex MasterChef. Se trata de Juan Ignacio, que era reconocido en el realiy de cocina por su afición por las pastas.

"Un participante de MasterChef Argentina abrió su propio restaurante", arranca diciendo Rocío, y agrega: "Después de que lo rajaran del reality de cocina, se las mandó a guardar a todos. Y es un claro ejemplo de que no siempre en los primeros puestos está el éxito".

"Seguro que recuerdan a Juan Ignacio de MasterChef Argentina, que era conocido por hacer pastas. Y hoy cumple su sueño de tener un restaurante de pastas exclusivo que se llama Carmen", señala. Dicho lugar está ubicado en Gurruchaga 1426, en el barrio de Palermo.

"Toda la elaboración es a la vista. Miren que lindo el patio interno. Quiero que me cuenten cuál era su favorito en MasterChef. Nacho está superpresente, pero además se lo ve refeliz", relata Rocío.

A continuación, destaca los platos que probó del menú. En primer lugar, la entrada: "Tiene que pedir la tortilla más babé que probé en mi vida. Igual la entrada que más me gustó es el raviolón frito. Tiene muzzarela, pesto y una yemita hermosa", resalta.

En cuanto a principal, probó un plato que no es tan común: "Y como nos cansamos de ver milanesas con fideos, acá decidieron innovar y hacen una costilla asada con cacio e pepe. No hay duda alguna, ¡es el plato más rico de la carta!", destaca.

Y sigue con la recorrida de platos: "Podría ser una obra de arte, pero es una pasta enorme rellena de batata (girandola rellena de batata). Estos son unos tortellis de surubí al kamado".

Sobre los postres, dijo que no eran lo que más destacaría del menú y por eso ni los incluyó en el video.

El ex MasterChef Juan Ignacio abrió uno de los mejores restaurantes de pasta

Un dato que no es muy a favor son los valores, que no son tan económicos. "La pasta es un poco más premium que en otros lados, por eso está bueno avisar que los precios no son los más baratos. Y la realidad es que en cuanto a sabores y texturas me pareció súper innovador", cuenta la instagramer. "Creo que los precios están elevados, pero para una ocasión especial, juega en primera", cierra.

Precios de pastas y de algunos platos del menú del restaurante del ex MasterChef

A continuación, te pasamos los valores de los platos que Rocío compartió en su video:

-Tortilla de papa: $12.000

-Raviolón frito: $9.000

-Costilla asada con cacio e pepe: $25.000

-Girándola rellena de batata: $16.000

-Tortellis de surubí al kamado: $18.000