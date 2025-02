En Buenos Aires, donde la gastronomía es esencial, los bodegones se han ganado el corazón de los porteños. Famosos por sus platos abundantes, estos restaurantes de precios accesibles y ambiente familiar son la opción ideal cuando el bolsillo aprieta a fin de mes. Ofrecen una oportunidad de comer bien sin gastar de más, convirtiéndose en el refugio perfecto para quienes buscan ahorro sin sacrificar sabor.

Con la inflación y el aumento de costos que afectan a todos, encontrar un lugar así se convierte en un verdadero alivio. En los bodegones, además de la comida casera y generosa, se puede disfrutar de un ambiente relajado.

Dónde queda "el bodegón más barato de Buenos Aires", según un influencer

Desde la cuenta de TikTok Tenedor.gasolero, con más de 20k seguidores, surgió una interesante duda: ¿existe un bodegón más barato que El Nacional, ubicado en Bolívar 220, en el pintoresco barrio de Monserrat, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

En un video publicado a finales de 2024, la voz en off asegura con entusiasmo: "Comimos rico y abundante por 6.000 pesos". La publicación celebra a este restaurante como un lugar apto para fin de mes que no podía faltar en su recorrido gastronómico de bolsillo. El tono del video es claro: "No esperes lujos, pero sí comer hasta reventar por dos pesos con cincuenta (SIC)".

Como en los buenos viejos bodegones de barrio, lo que prima es el volumen, no el glamour. "Nos pedimos tres platos para los dos", dice la voz en off, sin ocultar una sonrisa cómplice.

Y, como no podía faltar, se detallan los precios, que dejan en claro que en El Nacional se puede comer como un rey sin tener que pagar el oro y el moro.

Peceto al champiñón con ensalada: $6.400

Milanesa a la fugazzeta con fritas: $5.800

Pechito de cerdo a la provenzar con batatas: $5.000

Minibife con fritas: $5.800

Churrasquito de cuadril con tomate y cebolla: $5.800

Bife de costilla con papa, chaucha y zanahoria: $5.600

Matambre a la pizza con papas españolas: $6.400

Lomo a la pimienta por papas españolas: $7.200

Filete a la milanesa con ensalada de radicheta y cebolla: $4.800

Brótola a la romana con ensalada verde: $5.000

Costillita de cerco con ensalada de zanahoria y huevo: $5.000

Pechito de cerdo a la provenzal con batatas: $5.000

Carré de cerdo al verdeo con papas fritas: $5.000

Un cuarto de pollo al horno con papas: $5.000

Bocatino al ajillo con papas españolas: $5.200

Pechuga grillé con rúcula y parmesano: $5.000

Suprema a la napolitana con papas españolas: $5.800

Berenjena a la pizza con ensalada de remolacha y tomate: $4.000

Con un toque pícaro, el video no dudó en agregar: "Si ves señores con esta pinta, es indicio de que vas a comer bien", y añadió: "Y si tiene gaseosa grande, es porque vas a comer barato".

Como buen bodegón, el dicho de "para muestra basta un botón" se hizo realidad. En la grabación, mostraron lo que consumieron las dos personas que lo visitaron: un festín de esos que hacen olvidar las preocupaciones del bolsillo, pero sin perder la esencia de lo más auténtico y económico de la gastronomía porteña.

1 gaseosa de litro y medio: $4.800

Peceto plato del día: $5.800

Milanesa del día: $5.800

Pechito del día: $5.000

Total: $22.000

Abierto de lunes a sábados al mediodía, El Nacional se destaca como un restaurante emblemático de Buenos Aires, ideal para quienes buscan una comida abundante y sabrosa sin gastar de más. Con su propuesta económica y platos generosos, se convierte en un refugio para quienes necesitan un buen ahorro al final del mes sin renunciar al buen comer.