Para recorrer una ciudad y conocer sus historias, nada mejor que hacer un tour. Lo más recomendado por turistas de todo el mundo son los free tour para tener un panorama de todo y luego elegir que visitar. Esta tendencia mundial crece en Buenos Aires y ya se expande en varias provincias. Le da la posibilidad al turista de elegir cuánto pagar y, si bien hay un piso recomendado, ya se ha convertido en una fuente de trabajo que permite ganar hasta u$s300 por fin de semana trabajando sólo cuatro horas y en total facturar u$s1.200 al mes.

El abanico de opciones para recorrer la ciudad sin pagar una tarifa fija es muy amplio. Hay free tours para recorrer Recoleta, Retiro, el microcentro, Palermo, La Boca y el cementerio de la Recoleta, entre otros sitios. Si uno recorre el país puede encontrar free tours en Bariloche, Mendoza o Córdoba. Hay varias agencias que ofrecen estos paseos. O sea que esta nueva modalidad de trabajo se puede aplicar en todo el país.

Tours free, no gratis: cuánto se puede ganar

Hay que estar muy atento, porque si bien las agencias de turismo los ofrecen como free tour y les agregan grandes carteles que dicen "Gratis", no lo son. Se sugiere que la propina para el guía sea de u$s10, o $10.000. Algunas agencias sugieren menos pero muchos guías advierten que el mínimo son u$s10 o $10.000. Los tours valen la pena ya que promedian entre las dos horas y dos horas y media donde las personas que guían el tour se esmeran por brindar todos los detalles ya que son calificados por entretenimiento, profesionalismo, recorrido y comunicación, entre otros ítems. Cuánto más se esfuercen más propina reciben y mejor calificación tienen.

Civitatis es un market place de turismo que llegó a la Argentina en 2012 pero en los últimos años puso foco en los free tours. Cuentan que los free tours arrancaron en Berlín hace más de 20 años, pero están creciendo en forma exponencial en todo el mundo. Esta agencia ofrece 150 opciones a nivel mundial. "Es una forma útil y económica de conocer destinos con visitas guiadas de alta calidad. Es una nueva fuente de trabajo, idealmente pedimos que sean guías y declaren sus ingresos como monotributistas, pero hay casos en los que si se especializan en un tema como museos pueden no ser guías. Ofrecemos 20 free tours en la Ciudad de Buenos Aires y 5 en el resto del país", cuenta Nicolás Posse, CEO de Civitatis, quien aseguró que el foco está puesto en estos tours que son la puerta de entrada para la contratación de otros tours pagos.

Además de Buenos Aitres, se pueden encontrar free tours en Bariloche, Mendoza o Córdoba.

Desde Civitatis hacen una aclaración importante "no son tours gratis, son de libre pago. Se paga en base a la satisfacción, lo recomendado son u$s10 por persona. Los guías nos pagan un promedio de u$s2 a nivel mundial, el resto es ganancia de ellos. A cambio, a los guías le damos exclusividad por el recorrido y somos el market place que ofrece el tour y a través nuestro hacen las reservas. Hacemos la curaduría de los tours, no sumamos productos similares. Damos un free tour por destino", dice Posse.

Si bien en países como España el promedio de turistas en un free tour es de 30 a 40 personas, en Argentina promedian los 10 a 12 lugares aproximadamente. Hay tours en español, inglés, portugués y en Civitatis están buscando guías para dar recorridos guiados en francés e italiano. La temporada alta en Argentina es de octubre a marzo, donde más turistas recorren la Ciudad.

Sobre el turismo interno y externo señaló: "Hay plazas de Argentina que están creciendo en ventas, el sur no cae, pero hay otras plazas que no tienen la misma venta que el año pasado. El turismo emisivo crece a tres dígitos, elige Europa, Brasil, Punta Cana, Playas del Carmen y Nueva York. Triplicaron los datos del año pasado, en nuestro caso", detalla el CEO de Civitatis.

Cómo se puede ganar en dólares

Maggie Cruels es profesora de inglés, comenzó a ser guía de free tours en noviembre de 2023. Una amiga le pasó el dato que la App Lokafy contrataba guías por hora y arrancó haciendo tours en inglés, pero le pagaban un promedio de u$s10 la hora y no tenía muchos tours, así que decidió buscar otra opción para poder ganar dólares. Empezó a investigar la App Guru Walk y tuvo que mirsr muchos tutoriales para poder saber cómo armar un recorrido, cómo ofrecerlo, cómo publicarlo, todo es bastante complejo, pero se puede.

No son tours gratis sino libre pago y lo recomendado son u$s10 por persona.

"No se necesita ser guía de turismo, hay que estudiar mucho la historia de la ciudad, hay que saber sociabilizar, tener habilidades comunicativas, yo viajé bastante y me gusta ponerme en el lugar de como piensa un turista. No vienen a buscar disquerías vienen a buscar cosas argentinas: mate, gastronomía y tango. Podes hacer un tour específico pero vas a tener menos concurrencia", enfatiza Cruels a iProfesional.

Primero hay que buscar el sitio turístico elegido y armar un tour, en general duran dos horas y pueden tener un promedio de 12 a 16 paradas. Luego la app debe aprobar el recorrido propuesto. Se comienza con la categoría hobby y a través de la app se consiguen hasta 5 participantes y no hay que pagar nada. Si todo anda bien, las calificaciones son buenas y no hay quejas, se puede pasar a Gurú profesional donde se paga dos dólares por persona y se puede tener la cantidad de participantes que quieran.

Se paga una cifra previa de 50 créditos, cada persona es un crédito y al final del tour se explica cuanta gente hubo y la app descuenta los créditos. Si la app pesca que alguno mintió la cantidad de turistas lo sanciona con el pago de 15 créditos. "Con la quita del impuesto país ahora se gana mejor", explicó Maggie Cruells, cuyo IG es @mgcruells.

Maggie cuenta cuál es el perfil de público que recibe "mis tours son sólo en inglés, hay gente joven, de mediana edad y a veces ancianos. Los latinos piensan que todo es gratis y casi no dejan propias, por eso no hago en español. Vienen muchas familias incluso con bebés, de Canadá, Estados Unidos, Alemania y mucho de Israel. Me dedico a hacer un tour los domingos con 12 paradas en San Telmo y otro de San Telmo y Puerto Madero, pero me pueden preguntar de otras cosas y les recomiendo lugares no tan turísticos como El Bar de Roberto o La Catedral, buscan show de tango no muy turísticos, más auténticos. En temp