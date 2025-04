Llega una nueva temporada de Black Mirror: cuándo estrena y de qué tratará cada capítulo

Black Mirror, la serie antológica que explora los rincones más oscuros y retorcidos de nuestra relación con la tecnología, regresa con su séptima temporada. Creada por Charlie Brooker y originalmente estrenada en 2011 en el Reino Unido, esta ficción se convirtió en un fenómeno global tras ser adquirida por Netflix, consolidándose como un espejo distorsionado del presente a través de relatos que mezclan ciencia ficción, crítica social y horror psicológico.

A lo largo de sus seis temporadas anteriores, Black Mirror ha presentado historias independientes que abordan temas como la inteligencia artificial, la vigilancia masiva, los algoritmos, las redes sociales, la realidad virtual y los dilemas éticos del avance tecnológico. Algunos episodios como San Junípero, The Entire History of You, White Bear, Nosedive o Be Right Back se volvieron clásicos instantáneos por su capacidad de incomodar y emocionar a partes iguales.

La sexta temporada, lanzada en 2023, marcó un giro hacia propuestas más amplias de género -desde el terror hasta el thriller psicológico-, con capítulos como Joan Is Awful, que satirizaba el streaming y la identidad digital, o Beyond the Sea, con un tono más introspectivo y melancólico. Ahora, con esta séptima entrega, Brooker promete volver a las bases: historias de ciencia ficción con un toque inquietante, aunque no necesariamente de terror.

¿Cuándo se estrena la temporada 7 de Black Mirror por Netflix?

La nueva temporada de Black Mirror estará disponible en Netflix el jueves 10 de abril de 2025. Tendrá seis episodios que se lanzarán simultáneamente, accesibles para todos los suscriptores de la plataforma.

Una de las principales novedades es que, por primera vez, la serie incluye una secuela directa: USS Callister: Into Infinity retoma la historia del popular episodio de la temporada 4, que parodiaba el universo de Star Trek con una mirada oscura sobre el poder y el escapismo digital. "Nunca había hecho una continuación, pero esta vez dejé vivos a algunos personajes. Estoy madurando", bromeó Brooker en una entrevista con Tudum.

El propio creador adelantó que habrá una mezcla de estilos y tonos: algunos capítulos serán "profundamente desagradables", otros tendrán momentos de humor negro y algunos apelarán a la emoción. Además, dos de ellos tendrán un formato más cercano al largometraje, tanto en duración como en estructura.

Black Mirror, temporada 7: de qué tratará cada capítulo

Episodio 1: Common People

Una emergencia médica pone en jaque la vida de Amanda, una maestra escolar. Su esposo Mike, decidido a salvarla, recurre a Rivermind, un avanzado sistema de soporte vital que podría mantenerla con vida... pero no sin consecuencias.

Episodio 2: Bête Noire

María, una exitosa ejecutiva de una empresa chocolatera, se cruza con Verity, una antigua compañera de colegio, durante una cata grupal. Lo que comienza como un reencuentro casual pronto se convierte en algo inquietante que solo ella parece notar.

Episodio 3: Hotel Reverie

Brandy Friday, una celebridad de Hollywood, se ve atrapada en una experiencia inmersiva de alta tecnología: la reinterpretación de una película romántica clásica. Para escapar, deberá seguir el guion al pie de la letra.

Episodio 4: Plaything

Cameron, un hombre solitario obsesionado con un videojuego de los 90, es detenido por su posible conexión con un crimen sin resolver. Lo que parecía una simple investigación policial se convierte en un viaje oscuro e inesperado.

Episodio 5: Eulogy

Un innovador sistema permite revivir recuerdos a través de fotografías. Un hombre recurre a esta tecnología para enfrentarse a un capítulo traumático de su pasado, buscando respuestas... o redención.

Episodio 6: USS Callister: Into Infinity

Aunque Robert Daly ya no está, la tripulación del USS Callister, ahora liderada por Nanette Cole, descubre que sus aventuras digitales están lejos de haber terminado.

El reparto completo de la temporada 7

Awkwafina, Milanka Brooks, Peter Capaldi, Emma Corrin, Patsy Ferran, Paul Giamatti, Lewis Gribben, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Cristin Milioti, Chris O’Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson, Harriet Walter, Michele Austin, Ben Bailey Smith, Asim Chaudhry, Josh Finan, James Nelson-Joyce, Will Poulter, Jay Simpson, Michael Workéyè.