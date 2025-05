Sting afirma que no heredará su fortuna a sus hijos: "Tienen que ganarse la vida"

Además, el músico, ex líder de la mítica agrupación The Police, expresó que sus hijos deben "ganarse la vida" y no dependen de su dinero

El músico británico Sting, reconocido por su trayectoria como líder de la banda The Police y por su carrera solista, declaró recientemente que no tiene intenciones de dejar en herencia su fortuna a sus seis hijos. En una entrevista con el medio británico Daily Mail, el cantante sostuvo que su patrimonio, estimado en más de 300 millones de dólares, no está destinado a ser traspasado automáticamente a su descendencia.

Durante la conversación, el artista explicó que su estilo de vida, así como sus compromisos financieros y profesionales, hacen que el dinero que ingresa sea utilizado de manera constante. "¡Les dije que no quedará mucho dinero porque lo estamos gastando! Tenemos muchos compromisos. Lo que entra lo gastamos, y no queda mucho", señaló. Además, detalló que actualmente emplea a más de 100 personas, entre artistas, técnicos y personal administrativo, lo que representa una estructura de costos significativa en su entorno laboral y personal.

La postura del músico respecto a la gestión de su patrimonio y el rol que sus hijos deben asumir en su vida económica no es reciente. Según explicó, la decisión de no dejarles la totalidad de su fortuna responde a una convicción que ha sostenido desde hace años: la autosuficiencia. Sting manifestó que su enfoque como padre ha estado basado en transmitir valores vinculados al esfuerzo, el trabajo y la responsabilidad individual, independientemente de la posición económica de su familia.

"Desde luego, no quiero dejarles fondos fiduciarios que les pesen como una lata. Tienen que trabajar. Todos mis hijos lo saben y rara vez me piden cosas, algo que respeto y aprecio mucho", expresó durante la entrevista. En este sentido, aseguró que si alguno de sus hijos se encontrara en una situación complicada, estaría dispuesto a colaborar, pero hasta el momento no ha sido necesario. "Obviamente, si estuvieran en apuros, los ayudaría, pero nunca he tenido que hacerlo. Tienen una ética de trabajo que les impulsa a querer triunfar por méritos propios", agregó.

El músico tiene seis hijos fruto de dos relaciones. Sus nombres son Joe, Fuchsia, Brigitte, Jake, Eliot y Giacomo. Algunos de ellos han incursionado en actividades artísticas y profesionales de manera independiente, sin una participación directa en los negocios de su padre. De acuerdo con lo expresado por Sting, esta independencia responde tanto a decisiones personales de sus hijos como a una forma de crianza orientada a que cada uno busque su propio camino.

La política de Sting en relación con su herencia no es aislada en el ámbito de celebridades con altos patrimonios. Otros artistas, empresarios y figuras públicas han declarado públicamente su intención de no legar la totalidad de sus bienes a sus descendientes, argumentando que el acceso directo a grandes sumas de dinero puede desincentivar la búsqueda de objetivos personales y profesionales. En el caso de Sting, esta filosofía ha estado presente a lo largo de su vida familiar, según él mismo ha indicado.

El patrimonio de Sting proviene principalmente de su carrera musical. Como miembro de The Police, alcanzó popularidad mundial en la década de 1980. Luego, continuó como solista, obteniendo reconocimiento por álbumes que incluyen una mezcla de géneros como el rock, el pop, el jazz y la música electrónica. A lo largo de los años, ha acumulado ingresos a través de la venta de discos, giras internacionales, regalías por derechos de autor y participación en proyectos artísticos diversos.

Además de su actividad musical, Sting ha estado vinculado a causas sociales y ambientales, y ha realizado donaciones a diversas organizaciones. No obstante, en su vida privada mantiene un enfoque particular respecto a cómo debe utilizarse su dinero dentro del círculo familiar. En reiteradas ocasiones ha manifestado que la riqueza no debería condicionar el desarrollo personal de sus hijos ni convertirse en un factor que determine sus decisiones de vida.

Según medios británicos, parte de su patrimonio ha sido invertido en bienes raíces, producciones artísticas y emprendimientos personales. Aun así, el músico sostiene que la cantidad de compromisos que asume, tanto en el ámbito profesional como en el privado, hace que el dinero no se acumule en la forma que muchas personas podrían suponer.

El debate en torno a las herencias millonarias y la autosuficiencia de los hijos de figuras públicas suele generar interés y opiniones diversas. En este contexto, las declaraciones de Sting vuelven a poner en discusión la forma en que las personas con altos niveles de ingresos deciden organizar sus patrimonios y qué lugar ocupa la planificación hereditaria dentro de sus proyectos de vida.

En resumen, el exlíder de The Police reafirmó que sus seis hijos no recibirán de forma automática su fortuna, sino que, de acuerdo con su perspectiva, deberán continuar construyendo sus propios caminos profesionales y personales. Para el artista, esta es una decisión basada en principios educativos que ha intentado sostener a lo largo de su vida familiar, en un marco que considera el esfuerzo personal como un valor central.

Con esta declaración, Sting se suma a la lista de personalidades del espectáculo que han decidido priorizar la autonomía de sus hijos por sobre la transferencia directa de sus riquezas, en un contexto donde los temas vinculados a la sucesión de bienes continúan siendo objeto de atención en el ámbito público y mediático.