Salir de bares todas las noches puede ser un plan muy interesante para conocer lugares, gente y distenderse. Pero el contexto económico no ayuda, los bolsillos no dan para invertir en salidas todos los días. Alguien tenía que pensar una solución y allí nació Vinitus, una app que ofrece la posibilidad de tomar todos los días una copa de vino en algunos de los lugares más lindos de Buenos Aires. El primer mes, ofrecen un código de acceso gratuito que permite usar la app y beber un mes sin pagar. En esta nota, iProfesional te cuenta cuál es el código mágico.

Vinitus permite disfrutar de una copa de vino en wine bar, restaurantes, vinotecas o bares como Danzón, Aldo’s restaurante y vinoteca, Lardito, La Vinícola, Naranjo, Verdot, Gordo Chanta, Condarco, Casa Cavia, Licorería Paradiso, Lo de Joaquín Alberdi, Winston Club, Turvina, o Lardo y Rosemary. Se puede ir a escuchar jazz a eLePeve (Las Patriotas Vilardo) o pasar por Lucrecia que no sólo tiene una de las mejores cavas de Chacarita, según dicen, sino que además ofrece los miércoles noches de piano bar.

Los creadores de Vinitus tienen un gran vínculo con la viticultura, la gastronomía y experiencia en

Cómo funciona la app Vinitus

La idea consiste en bajar la app de Vinitus disponible para Android y iPhone y comenzar a descubrir lugares en los principales barrios porteños. A través de una membresía mensual de $15.000, se puede elegir un bar e ir a tomar una copa. Cada lugar ofrece una selección de vinos propia.

Vinitus busca impulsar la gastronomía y el consumo de una bebida noble como el vino argentino. Con sólo pagar un mes de membrecía, no hace falta el pago anual o semestral, se puede comenzar la gira. La membresía es personal, no se puede transferir. Las copas no se pueden acumular, si algún día no se bebió, se pierde.

Como el objetivo es que se descubran nuevos lugares, no es posible repetirlos durante 7 días. Si alguien va un bar y le gusta deberá esperar una semana para poder volver, mientras tanto hay otras opciones en los barrios. La copa es por día calendario se puede pedir hasta las 23:59. No se puede cambiar la bebida por gaseosa o por agua, sólo se canjea por una copa de vino.

No es necesario hacer un consumo mínimo, se puede ir a tomar sólo la copa. Lo que recomienda Vinitus es ofrecer una propina a los barman o mozos. La propuesta no es apta para menores de 18 años.

Si bien la idea nació antes de la pandemia, recién fue lanzada a fines del año pasado casi en silencio. Los creadores de Vinitus son Lorena Reatti, Sebastián Vuccasovich, Mariano Scheinsohn y Daniel Holcman, tienen un gran vínculo con la viticultura, la gastronomía y experiencia en servicios digitales. A través de Media X Capital Lab, empresa de Media Digital Group, obtuvieron un capital semilla de 100.000 dólares.

Una app para impulsar el consumo y la gastronomía

Sebastián Vuccasovich, fundador del club Southern Grapes y director comercial de Vinitus, aclaró a iProfesional: "No tenemos convenios con bodegas, si salimos casados con bodegas estamos acotando la propuesta. Cada bar ofrece su selección, lo que buscamos es democratizar el consumo del vino. En el plan de negocio a largo plazo, las bodegas serán una parte esencial. Hoy buscamos impulsar el consumo y la gastronomía, les abrimos la puerta a nuevos usuarios y se hacen dueños de la responsabilidad de seducirlos".

Un dato interesante es que los bares, wine bar, restaurantes o vinotecas pueden sumarse a esta propuesta sin tener que pagar nada. "Los lugares que se sumen sólo tienen que contactarnos, no tienen que invertir, los capacitamos, preparamos y sólo tienen que dar la copa de vino. Nosotros le llevamos al potencial cliente a su espacio", señaló Lorena Reatti, directora de operaciones de Vinitus.

Por ahora, los canjes de copas de vinos se pueden hacer en 50 lugares de la Ciudad de Buenos Aires y un solo lugar de zona norte. La idea es expandirse al conurbano y luego crecer. "Tenemos un potencial de crecimiento inmenso, estamos fuertes en barrios como Palermo, Recoleta, Chacarita, Nuñez, Belgrano, buscamos seguir creciendo por zonas en AMBA y luego pasar a otras provincias o ciudades como Mendoza, Córdoba, Mar del Plata o Rosario. Tenemos 2.000 miembros activos y proyectamos llegar a los 100.000 usuarios en los próximos 12 meses", explicó Vuccasovich.

Poco a poco, Vinitus va conformando una comunidad de usuarios que buscan vivir experiencias nuevas. "Queremos ir sumando catas exclusivas, encuentros con enólogos, ofrecer contenido educativo, queremos que los usuarios puedan conocer las bodegas de los vinos que consumen. Buscamos fortalecer nuestra alianza con wine bar y bares por eso publicamos una agenda semanal con propuestas. Antes las salidas se hacían un día determinado, ahora cualquier lunes puede ser un viernes", explicó Reatti.

Para que cada usuario pueda descubrir y conocer cómo funciona Vinitus, por única vez ofrecen un código que permitirá usar la membrecía por el primer sin cargo. Los lectores de iProfesional pueden usar el código: 30 copas y activar en forma gratuita Vinitus por 30 días sin cargo. Lo que habilita a salir de bares y poder beber una copa al día gratis. Los meses siguientes ya el abono es de $15.000 al mes.