Cuándo es el próximo feriado: en agosto hay un fin de semana largo

Atrás quedó un nuevo feriado en la República Argentina, que este miércoles 9 de julio tuvo para millones de argentinos un día de descanso en la mitad de la semana. El Día de la Independencia es uno de esos feriados que no se mueve, y por eso la jornada de descanso para muchísimos trabajadores y estudiantes fue el miércoles. Ahora, para encontrar el próximo feriado en el calendario habrá que esperar al próximo mes.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina

En agosto hay solo una jornada particular en el calendario nacional: la del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, con fecha del 17, que este año cae domingo. La decisión del gobierno, según se observa en el sitio oficial, para este feriado, es algo particular: a pesar de poder mover el feriado por la muerte de San Martín, esto no sucederá, sino que se declaró al viernes 15 como Día no laborable con fines turísticos, manteniendo el feriado del domingo y sumando el del viernes, para hacer un nuevo fin de semana largo.

Qué feriados quedan en 2025

De acuerdo al calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación, en 2025 en Argentina quedan aún siete feriados:

15 de agosto, feriado por fines turísticos

17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre, por el Día de la Raza

21 de noviembre, feriado por fines turísticos

24 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional (20/11)

8 de diciembre, por el día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre, por Navidad

Según el calendario de feriados, esto significa que habrá dos fines de semana largos más y otro finde extra largo:

Del 14 al 17 de agosto - tres días Del 21 al 24 de noviembre - cuatro días Del 6 al 8 de diciembre - tres días

Entonces, gracias a los feriados los argentinos tienen por disfrutar aún tres fines de semana largos antes de las fiestas de fin de año que den clausura al 2025. Estos feriados se sumarán a las vacaciones de invierno para hacer de julio un mes de reencuentro familiar, disfrute y actividades.