Esta app está disponible para descargar en celulares y Smart TVs desde tiendas oficiales, si bien también se puede ver desde la página web

Magis TV se convirtió en una de las aplicaciones más utilizadas por quienes buscan acceder de manera gratuita a series, películas y transmisiones deportivas desde celulares, televisores o tablets. Sin embargo, en los últimos meses su funcionamiento enfrenta crecientes restricciones.

La plataforma, basada en tecnología IPTV, ofrece acceso a miles de canales de televisión y contenidos en streaming a través de internet. No se encuentra en las tiendas oficiales como Google Play o App Store, sino que se distribuye mediante páginas no verificadas, donde se comparte su archivo instalador (APK) para dispositivos con Android o Fire TV.

Desde este año, diversos modelos de Smart TV comenzaron a registrar bloqueos masivos de la aplicación, como resultado de una combinación de limitaciones técnicas y acciones legales que dificultan su uso en determinados equipos.

En el plano legal, Magis TV enfrenta serias restricciones. El año pasado, la Justicia argentina ordenó bloquear la plataforma y solicitó a Google impedir su funcionamiento en equipos con Android. La medida se fundamenta en la transmisión no autorizada de contenidos con derechos de autor, lo que afecta a productoras, canales de televisión y empresas de streaming que operan bajo licencias oficiales. Además, los bloqueos técnicos ya comenzaron a limitar su uso en varios modelos de Smart TV.

Además, instalar este tipo de aplicaciones podría causar fallas técnicas, filtración de datos sensibles o pérdida de información personal. Apostar por estas plataformas implica exponer tanto la privacidad como la integridad digital.

Magis TV tiene competencia: la plataforma gratis para ver películas y series que más crece

Una de las alternativas a Magis TV que más está creciendo es ViX: se trata de una plataforma que permite acceder a un amplio catálogo audiovisual de forma más segura. Ahí se pueden ver películas, series y programas en vivo en español sin la necesidad de pagar una suscripción, pero sí con anuncios.

Existe, además, una versión de ViX Premium, mediante la cual se puede disfutar de contenido exclusivo, partidos de fútbol en vivo y estrenos sin tener que ver publicidades como en la función gratuita.

Según Señal News, ViX suma más de 14 millones de usuarios activos mensuales en lo que va de 2025, lo que la posicionaría como la plataforma de streaming de mayor crecimiento en América en dicho período. Se espera que cierre el año con más de 47 millones de usuarios activos mensuales en la región.

Esta plataforma se puede descargar en tiendas oficiales de manera legal y autorizada en dispositivos móviles y televisores inteligentes, si bien también se puede utilizar desde su página web.

Para poder descargar ViX, hay que tener un dispositivo con sistema operativo Android o IOS. En cuanto a los televisores aptos para su instalación, se incluyen: Smart TV, Android TV, Roku, Apple TV y Amazon Fire TV.

Otras plataformas gratis para ver series y películas en forma segura

Estas son otras dos opciones gratis que también garantizan seguridad y evitan consecuencias legales.

Pluto TV

La plataforma es completamente gratuita y legal, sin necesidad de descargar archivos externos ni registrarse obligatoriamente. Brinda acceso a canales en vivo y una selección de películas y series on demand. La oferta incluye contenido en español y títulos exclusivos, abarcando géneros como drama, comedia, acción, documentales y programas para toda la familia. La aplicación puede instalarse desde las tiendas oficiales de las principales marcas de smart TVs, dispositivos móviles y navegadores web.

Tubi

Propiedad de Fox Corporation, esta plataforma tiene un extenso catálogo de películas y series, desde clásicos hasta producciones más recientes. Es gratis y con publicidad. Disponible en la mayoría de los dispositivos, incluso consolas y Smart TVs.