Más allá de la batalla final en Hawkins, el fenómeno plantea interrogantes sobre el futuro de Netflix, la cultura pop y la forma de contar historias.

Por casi una década, Stranger Things fue mucho más que una serie de ciencia ficción con adolescentes enfrentando monstruos. Fue un viaje nostálgico, un experimento pop y, para Netflix, la mejor prueba de que el streaming podía producir fenómenos globales sin necesidad de franquicias preexistentes. Ahora, con su última temporada, el pueblo de Hawkins se prepara para su despedida. Y con él, una generación entera.

Según la información oficial, la historia retoma un año después de los hechos que sacudieron la cuarta temporada. El Upside Down se filtró en el mundo real. El ejército tomó el control del pueblo y Eleven, nuevamente, está en fuga. Pero el gran objetivo del grupo es uno solo: encontrar y derrotar a Vecna, el villano que encarnó el terror en su forma más pura. Todo, mientras se aproxima una fecha que marcó el inicio de la pesadilla: el aniversario de la desaparición de Will Byers.

Según adelantaron los hermanos Duffer, creadores y showrunners de la serie, el tono de la temporada será "como si la uno y la cuatro tuvieran un bebé inyectado con esteroides".

El rodaje terminó en diciembre de 2024, tras un proceso más largo que cualquiera de las entregas anteriores. "Básicamente son ocho películas", anticipó Maya Hawke, actriz que interpreta a Robin.

La fórmula del éxito: nostalgia, música y cultura pop

No es casualidad que Stranger Things haya conquistado tanto a quienes vivieron los años 80 como a quienes solo los conocen por TikTok. La estética retro, las referencias a Spielberg, Carpenter y Stephen King, y una banda sonora cargada de hits como Running Up That Hill o Should I Stay or Should I Go, terminaron de sellar su identidad.

"La nostalgia jugó un papel fundamental", explica Jessica Blady, periodista y editora del medio especializado La Cosa Cine. "Las referencias al cine de los ochenta eran demasiado obvias para quienes crecimos en esa década, pero también cautivó a generaciones más jóvenes fascinadas con lo vintage. Supo conjugar aventura juvenil, terror ATP y cultura pop en pleno auge del streaming, el binge watching (ver varios episodios de una serie de forma continua, en una sola sesión) y el FOMO (el miedo a quedarse afuera de lo que todos están viendo o comentando)".

Blady destaca que Stranger Things "explotó con su segunda temporada", sorprendiendo incluso a Netflix. Pero también subraya lo que considera su talón de Aquiles: la espera excesiva entre temporadas. "Uno de los grandes errores del streaming es no capitalizar sus éxitos. Se entiende que hubo pandemia o huelgas, pero dejar pasar más de un año entre temporadas mata la anticipación. Y encima, los chicos ya no son chicos".

Desde su mirada crítica, Blady no considera que la serie tenga una calidad excepcional, pero sí reconoce su impacto cultural: "Fue un fenómeno de época. Aún es temprano para medir su legado real, pero Eleven, el Upside Down y sus criaturas ya forman parte del imaginario colectivo".

Matías Lértora, crítico de cine y especialista en cultura pop, coincide en que la clave fue una fórmula conocida, pero eficaz: "Stranger Things tomó la estructura narrativa y estética de las aventuras ochentosas y la ofreció a un público nuevo, que no había visto esas películas. Al mismo tiempo, atrapó a los nostálgicos. Fue transgeneracional y transversal".

Para Lértora, el mayor momento de la serie fue el final de la tercera temporada, con aquella ya icónica escena de Dustin y Suzie cantando The NeverEnding Story. "Ese montaje fue un acierto total. Mostró cómo la serie podía mezclar humor, ternura y tensión dramática sin perder ritmo".

Y agrega una observación generacional: "Que chicos canten NeverEnding Story y eso dispare búsquedas sobre películas de los 80, habla del impacto cultural. La serie funcionó como una puerta de entrada para toda una generación. En términos de fenómeno pop, sin dudas está en el top 3 del streaming".

Las preguntas que quedan abiertas

Cada final de temporada en Stranger Things dejaba cabos sueltos. Pero el cierre definitivo de la historia promete —o amenaza— con resolver o resignificar muchos de los interrogantes que marcaron el ADN del show.

La serie Stranger Things, que explotó con su segunda temporada, llega a s u fin

Mientras se acerca el final, crecen las teorías y las conjeturas. Desde la naturaleza del Upside Down hasta el destino de los protagonistas, pasando por el futuro del modelo de streaming, Stranger Things no solo deja tramas por cerrar: también deja preguntas sobre cómo seguimos viendo y viviendo las series.

¿Qué es el Upside Down? Aunque Vecna reveló que lo descubrió y lo moldeó, aún no sabemos si fue creado por alguien, si es una dimensión paralela o una distorsión de la realidad. ¿Existe un origen mítico detrás del horror? ¿Eleven podrá tener una vida normal? Después de años siendo perseguida y utilizada como arma, ¿podrá reconectarse con el mundo real? ¿O está condenada a un sacrificio final? ¿Max volverá del coma? Su cuerpo sobrevive, pero su conciencia parece ausente. ¿Su regreso será literal, simbólico o incluso imposible? ¿Qué destino le espera a Hawkins? El pueblo quedó devastado y en cuarentena. ¿Será reconstruido, evacuado o transformado en una especie de zona cero sobrenatural?} ¿Quiénes sobrevivirán? Las apuestas están altas. Todos los personajes lograron ser queridos, y no todos llegarán al final. ¿Habrá muertes que quiebren emocionalmente a los fans? ¿El final será definitivo o habrá continuidad? Aunque Netflix ya confirmó spin-offs y proyectos derivados, la pregunta es si este desenlace cerrará la historia de estos personajes para siempre. ¿Veremos un "reinicio"? Una teoría popular dice que el Upside Down es una anomalía temporal congelada en 1983. Si lo destruyen, ¿volverán todos al inicio? ¿Qué recuerdos y vínculos sobrevivirían? ¿Es Stranger Things el último gran fenómeno del streaming? No surgió de una franquicia preexistente ni de un universo expandido. ¿Puede volver a surgir una historia así en la era de las franquicias? ¿Cambiará el modelo de binge-watching? Netflix decidió fraccionar la temporada final. ¿Estamos ante un nuevo experimento de distribución o el fin del "ver todo en un día"? ¿Qué hará Netflix con la franquicia? Con una obra teatral, libros, juegos, una serie animada y experiencias inmersivas ya en marcha, ¿hasta dónde podrá expandirse el universo Stranger Things? ¿Qué significó Stranger Things para la generación Z? ¿Fue solo un viaje nostálgico o una nueva manera de abordar la infancia, la ansiedad y el trauma desde lo fantástico? ¿Qué valores quedarán resonando?

¿Un final o el comienzo de algo más?

La quinta temporada no solo cerrará una historia: marcará el fin de una era para Netflix y para el modo en que se consumen series. En tiempos donde las plataformas apuestan a propiedades intelectuales consagradas, Stranger Things fue una excepción: una historia original que se convirtió en fenómeno global.

"Siempre puede surgir otra serie que marque un hito", plantea Blady, "pero no hay fórmula. Si las plataformas se enfocan solo en replicar éxitos, fracasan. Hay que contar buenas historias. El impacto cultural no se programa".

Para Lértora, el cierre no impide el legado: "Tal vez Stranger Things no sea una serie de 'gran prestigio', pero sí marcó un momento. No sé si está a la altura de Breaking Bad o Game of Thrones, pero su huella está ahí. Y cada año puede aparecer una nueva historia que nos vuelva a conmover".