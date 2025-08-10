Día del Niño: esta marca regala una pelota de fútbol con la compra de unos botines

Se trata de una marca que vende calzados para chicos y también sacó un modelo en el que las zapatillas vienen con aroma a frutilla

El Día del Niño se celebra en Argentina el próximo domingo 17 de agosto, y miles de padres comienzan la búsqueda del regalo ideal para sus hijos, sin perder de vista el presupuesto familiar. En este contexto, una marca de calzado infantil ha lanzado una atractiva promoción para los amantes del fútbol, que combina el regalo perfecto con una oferta que alivia el bolsillo. Addnice, conocida por sus productos para chicos, ha lanzado una promoción especial en la que, con la compra de un par de botines, se regala una pelota de fútbol.

Además de la promoción para los futbolistas en potencia, la marca también ha pensado en las niñas, con un modelo de zapatillas que incorpora una característica original y llamativa: vienen con aroma a frutilla.

Las promociones para el Día del Niño: zapatillas y botines

Las ofertas de Addnice para esta fecha especial son variadas y se adaptan a diferentes gustos y presupuestos. La promoción de botines y pelota aplica para dos modelos, que se pueden conseguir a partir de $45.999. Con la compra de cualquiera de estos botines, la marca regala una pelota número 3.

Para quienes busquen una opción más urbana y original, el modelo de zapatillas Hollywood tiene un costo desde $45.999, y cuenta con la particularidad de tener suela con aroma a frutilla. La marca también ofrece otros modelos con precios que van desde los $53.999 para las zapatillas Boston y $55.999 para el modelo Chunky. Todas las compras pueden realizarse en 6 cuotas sin interés.

La marca aclaró que la promoción es válida hasta agotar el stock de 3000 unidades de pelotas y que el color de la misma está sujeto a disponibilidad.

Zapatilas Addnice: dónde comprar y aprovechar las ofertas

Los padres y tutores pueden encontrar estas promociones en las tiendas físicas de Addnice, que están ubicadas en los principales centros comerciales:

Unicenter

TOM

Alto Avellaneda

Abasto

De cuánto fue el gasto promedio en La Noche de las Jugueterías previo al Día del Niño

La industria del juguete en Argentina se prepara para su fecha más importante del año: el Día del Niño. Según Julián Benítez, vocero de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, esta celebración representa el 60% de las ventas anuales del sector, por lo que cada estrategia para impulsar el consumo es vital. Una de ellas, la "Noche de las Jugueterías", se realizó el pasado viernes con el objetivo de concentrar las compras y ofrecer descuentos.

Benítez se mostró "contento con el nivel de adhesión" al evento y aseguró que las expectativas son las de "recuperar parte de la caída del año pasado". En cuanto a los precios, el vocero detalló que el ticket promedio de gasto se ubicó entre los $20.000 y $25.000, aunque en las grandes cadenas con productos de licencia, ese valor puede ascender a $35.000 o $40.000. Sin embargo, destacó que existen alternativas accesibles para "todos los bolsillos", como los juegos de mesa y de cartas, que se pueden encontrar desde $5.000.