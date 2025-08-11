La aplicación se ha vuelto una de las más populares en el último tiempo para acceder a contenido de todo tipo como series y películas

Magis TV es una de las plataformas de streaming más populares en la actualidad debido a que le brinda a los usuarios la posibilidad de acceder a contenido de forma gratuita como series y películas.

Entre ellos se encuentran series, películas, eventos en vivo y transmisiones deportivas, entre otros. Y, si bien ha tenido problemas con la Justicia, por ser considerada "ilegal", aún sigue en funcionamiento.

Cómo instalar Magis TV gratis en celulares, smarts TV y tablets

El funcionamiento de la plataforma fuera de canales oficiales y la falta de licencias legales ubican a la app en una zona gris que generó alertas tanto en lo técnico como en lo jurídico.

Cabe resaltar que la aplicación no se encuentra disponible en tiendas como Google Play o App Store, por lo que su instalación requiere descargar un archivo APK desde sitios externos.

Por lo tanto, para utilizar Magis TV en celulares con sistema operativo Android, el usuario tiene que habilitar la opción de "instalar desde fuentes desconocidas" en la configuración del dispositivo.

Luego, se puede acceder a páginas como MagisTVMX o MaagisTV.com, donde se ofrece el archivo APK actualizado. Una vez descargado, se debe abrir el archivo y seguir los pasos de instalación.

En el caso de las tablets Android, el procedimiento es igual, aunque es recomendable verificar la compatibilidad del sistema operativo para evitar fallos. Con respecto a los televisores, Magis TV puede instalarse en Smart TV que tengan sistema Android o televisores que estén conectados a Android TV Box, Fire TV Stick y Chromecast con Google TV.

Para estos dispositivos, se suele utilizar la app Downloader, la cual permite ingresar la URL de descarga directa del APK. Otra alternativa es instalarla desde una memoria USB, siempre que el televisor pueda ejecutar archivos externos.

En todos los casos, es necesario habilitar los permisos de instalación desde fuentes desconocidas y aceptar los accesos solicitados por la app.

Sin embargo, cabe aclarar que, pese a su popularidad, expertos en ciberseguridad advirtieron que Magis TV representa un riesgo considerable. Al no contar con verificación oficial, se puede descargar malware, spyware o troyanos que comprometan seriamente la seguridad del dispositivo y la privacidad del usuario.

Además, al pedir acceso a correos electrónicos, contactos y almacenamiento interno, la app puede recolectar información sensible sin que el usuario brinde un consentimiento explícito. Por lo tanto, en redes domésticas, un solo dispositivo infectado puede poner en riesgo a otros conectados, como:

Notebooks

Consolas

Cámaras inteligentes

No obstante, desde el punto de vista legal, Magis TV infringe derechos de autor al retransmitir contenido sin licencias. En países como el nuestro y Colombia, las autoridades bloquearon la app y ordenaron su eliminación de dispositivos Android como parte de la Operación 404.

Los dispositivos que permiten instalar Magis TV

En pocas palabras, Magis TV se puede descargar exclusivamente en dispositivos que cuenten con sistema operativo Android, ya que funciona mediante archivos APK que no se encuentran disponibles en tiendas oficiales como Google Play. Esto incluye:

Smartphones y tablets Android de marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei

Smart TV con Android TV, como los modelos de Sony, TCL, Hisense y Skyworth

TV Box Android, como Mi Box, T95, X96, MXQ Pro y similares

Amazon Fire TV Stick y Fire TV Cube, mediante la app Downloader

Chromecast con Google TV (4.ª generación), mediante fuentes externas

PC y laptops con Windows o Mac, pero solo si se utiliza un emulador Android como BlueStacks, NoxPlayer o LDPlayer

Sin embargo, no es compatible con dispositivos con sistema operativo iOS (iPhone, iPad, Apple TV), Roku, consolas de videojuegos ni con Smart TV que no tengan Android como sistema operativo, como los que usan Tizen (Samsung) o webOS (LG), excepto que se utilicen apps IPTV de terceros o métodos de duplicación de pantalla.