Buenos Aires será sede del Campeonato Mundial del Alfajor, con más de 120 productores, 19 categorías y actividades especiales por el Día del Niño

Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, la Ciudad de Buenos Aires será sede del esperado Campeonato Mundial del Alfajor, un evento ideal para los amantes de esta golosina tradicional y una opción perfecta para compartir en familia, con actividades especiales por el Día del Niño.

Con la participación de más de 120 productores argentinos y del extranjero, el evento presentará alfajores en 19 categorías distintas. Los visitantes podrán probar desde los sabores clásicos hasta las creaciones más innovadoras y originales de múltiples marcas.

Dónde y cuándo disfrutar del evento

La cita será en el Pabellón 6 del Centro Costa Salguero, ubicado en la esquina de Jerónimo Salguero y Av. Costanera Rafael Obligado, con horario de 12 a 20 durante los tres días.

Las categorías que definirán al mejor alfajor del mundo

Entre las distinciones que se entregarán destacan:

"Mejor Chocolate Negro"

"Mejor Dulce de Leche"

"Mejor Sabor Exótico"

"Mejor Textura"

"Mejor Triple"

Además del codiciado título de "Mejor Alfajor del Mundo".

Un reconocimiento especial será para el "Mejor Alfajor Regional", con la categoría "Mejor Alfajor Estilo Marplatense", destinada a premiar la excelencia local.

La selección de los ganadores se hará mediante una cata a ciegas, donde un jurado experto evaluará más de 35 aspectos sensoriales.

Cómo adquirir las entradas

Las entradas tienen un costo de $5.000 más un cargo por servicio de $422,90 y se pueden comprar online a través de Eventbrite, con el ticket digital que permite el ingreso durante los tres días del evento. También estarán disponibles en la boletería del ingreso al Pabellón 6.

El acceso es gratuito para:

Menores de 13 años

Personas con discapacidad y un acompañante

Jubilados y pensionados, presentando la documentación correspondiente

Actividades para grandes y chicos: música, charlas y un espacio infantil

El Campeonato Mundial del Alfajor ofrecerá una experiencia completa para toda la familia, con degustaciones libres, charlas con productores, masterclasses, catas guiadas y sorteos. Además, habrá espectáculos musicales en vivo y un área especial para niños.

En homenaje al Día del Niño, se desarrollará "Alfajoreros en Acción", una actividad educativa y divertida liderada por Luisina Pérez Pieroni, cocinera y pastelera infantil, que enseñará a los más pequeños sobre la tradición del alfajor de manera entretenida y didáctica.

Ganadores de la Copa Alfajor Argentino 2025: premiaron tres categorías distintas

A principios de julio, la segunda edición de la Copa Alfajor Argentino tuvo lugar este fin de semana en Caminos y Sabores, la feria gastronómica más destacada del país, que se llevó a cabo de jueves a domingo en La Rural. Este prestigioso concurso, exclusivo para los expositores, reunió a productores de distintas regiones que compitieron en tres categorías clave: Alfajor Regional, Alfajor tipo Marplatense y, como novedad de 2025, se incorporó también la terna para el Alfajor con cobertura de chocolate blanco.

El certamen se ha consolidado como un espacio fundamental para celebrar la pasión y el esfuerzo detrás de uno de los productos más emblemáticos de la identidad dulce argentina.

La ceremonia de premiación fue un momento de gran emoción para los emprendedores, quienes vieron reconocido su arduo trabajo artesanal y su espíritu innovador. Estos son los flamantes ganadores: